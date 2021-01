A cinco días del inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus Covid-19 en el país con la vacuna Sputnik V, se conocieron los primeros resultados sobre los efectos adversos leves que tuvieron algunos de los que recibieron la primera dosis.

Según un informe difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, en el país ya se vacunaron en las primeras dos jornadas 32.013, de los cuales 317 presentaron «Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (Esavi)». Es decir, alrededor del 1% tuvo algún síntoma que se puede relacionar con la primera dosis de la vacuna producida por e el Centro Gamaleya de Rusia.

El reporte de este tipo de reacciones es obligatorio cuando se llevan adelante campañas de vacunación y, hasta el momento, los resultados se encuentran dentro de los porcentajes esperables para una vacuna que tiene una aprobación provisoria del Ministerio de Salud de la Nación.

Según figura en el instructivo «Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra la Covid-19», se considera un Esavi a «cualquier situación de salud no esperada (signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con la vacunación o con el producto biológico».

Según el «1° Informe de vigilancia de seguridad en vacunas», fechado el 31 de diciembre, de los 317 Esavi, 298 (el 94%) posiblemente se relacionan a la aplicación de la vacuna.

Entre los síntomas los más reportados fueron:

Fiebre con cefaleas y/o mialgias: 140 de los vacunados (44,2%)

Cefalea y/o mialgias 81 de los vacunados (25,6%)

Fiebre como único signo 36 de los vacunados (11,4%)

Reacción local en el sitio de inyección 30 de los vacunados (9,5%)

Alergia leve 4 de los vacunados (1,3%)

Lipotimia 4 de los vacunados (1,3%)

Fiebre con síntomas gastrointestinales 3 de los vacunados (0,9%)

Del restante 6%, en el informe detallaron: «Puede ser un error programático en 16 de los vacunados (5%); un caso (0,3%) no se relaciona ya que es una persona que sufrió un traumatismo de cráneo previo a la vacunación; las restantes dos personas vacunadas con algún Esavi tuvieron angor; hemiparesia y ambos están en estudio».

El detalle de los Esavi de los primeros dos días de vacunación en el país Crédito: Captura de documento

En tanto, hasta el momento no se reportó en el país ningún «Esavi grave». Aquí se encuadra a «todo aquel evento que deriva en hospitalización o la prolonga, resulta en discapacidad significativa o persistente, anomalía congénita o fallecimiento». Los eventos graves deben notificarse de manera obligatoria al sistema de vigilancia en forma inmediata, según explica el informe.

En el mismo instructivo, el Ministerio remarca que «la aparición de un Esavi, si bien denota una asociación temporal, no implica necesariamente una relación de causa y efecto. La causalidad entre el evento y la vacunación se determinará mediante la investigación del caso».

Según el reporte, 18 de las 24 jurisdicciones han notificado algún Esavi. «El 99,3% de los eventos reportados fueron leves y moderados, que no requirieron hospitalización y evolucionaron con recuperación completa», indicaron.

Fuente: La Nación