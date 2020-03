Como en la vieja leyenda mitológica de la Antigua Grecia, que hace mención a Sísifo, rey de Éfira castigado por Zeus, los argentinos estamos condenados a cargar con la pesada piedra del peronismo. Por más que millones de argentinos hagamos el esfuerzo de empujar hacia la cima de las virtudes democráticas las instituciones de la República,( hubo ocasiones casi que estuvimos a punto de lograrlo)la fuerza del peronismo enraizada en lo más profundo de la cultura nacional, nos arrastra de nuevo por la pendiente, cuesta abajo, en esa avalancha de prepotencia, mentiras, impunidad, atropello a las instituciones, desapego a la ley y nos deposita en el punto de partida de nuestras peores miserias, esas que hacen que el mundo nos mire con desconfianza. El peronismo no logra transformar el pasado en historia, no busca aprender de sus errores y corregirlos, por el contrario se empeña en re significarlo y potenciarlo en sus rasgos más distintivos, la desmedida ambición por el poder y la imposición de un pensamiento único que exprese a ese “pueblo” del cual se sienten sus genuinos representantes, tanto es así, que cuando el pueblo no los acompaña con el voto, desconocen el mandato constitucional y declaran ilegítimo un gobierno de otro signo, tal como ocurrió con Macri al que negaron incluso el traspaso de mando y desde el primer pasaron a la “resistencia”.

Entonces nosotros, que pensamos diferentes, que somos sujetos y no masa, personas y no pueblo, que creemos que la diversidad y el pluralismo son inherentes a la democracia, no tenemos lugar en ese credo, somos herejes a la religión peronista, porque no creemos en mitos ni en falsas epopeyas, asentamos nuestros dichos en la verdad de los hechos, no en algo intangible como la fe. La religión no se discute, se profesa, y el peronismo es una religión, y no un partido político, justamente por eso, porque sus fieles creen ciegamente lo que su líder le dice desde el púlpito, por eso los bolsos de López arrojados llenos de dólares a un convento, no eran producto de las coimas, sino una donación a las monjitas, o los millones de Cristina, fruto de una “abogada exitosa”, cuando consta que no litigó nunca, si objetamos esta fe somos la antipatria, los gorilas, u oligarcas, parásitos como dijo el emblema de los parásitos Juan Grabois amigo del Papa y kirchnerista confeso, que si no fuera por esos gringos que se levantan de madrugada en las heladas a sembrar, el parásito de Grabois no tendría de que vivir porque no podría quedarse con la “cometa” de los planes porque no habría recursos para el gasto social. Ese es su mayor problema, mintieron tanto que se creen sus propias mentiras, no son delincuentes son “presos políticos”, no son sindicalistas corruptos son “genuinos representantes de los trabajadores”, no son cachivaches políticos, son salvadores de la Patria.

Este mito de la Antigua Grecia nos condena a la absurda tragedia de empujar una y otra vez la misma piedra peronista con la esperanza de llegar a la cima, y no hacemos otra cosa que volver a empezar aplastados por el dogma hegemónico de un partido que se cree Iglesia (como dice Loris Zanata) y cuya única religión es el poder. Necesitamos que el peronismo republicano, de buena fe, se imponga a ese otro peronismo que atrasa y que siempre nos lleva al mismo lugar, solo así con el esfuerzo de todos podremos sentarnos en la cima de la montaña de nuestros sueños y mirar el futuro con tranquilidad.

Si no lo hacemos seguramente Zeus nos castigaría por nuestra ignorancia democrática.