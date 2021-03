La joven Silvina Casiano, a través de la Mañana de Noticias, dio a conocer las distintas denuncias que realizó contra su ex pareja Leandro Torrez.

“Hasta hace dos años estaba en pareja con este chico, con el cual tenemos una nena de la edad de 1 año y tres meses. Desde hace un año yo recibo agresiones por su parte y faltas de respeto. Aguanté muchos meses, hasta que un día me agrede frente a mi mamá y ella no toleró eso, por lo que me acompaña a realizar la primera denuncia ya que en ese momento era menor de edad. Luego de la denuncia a la semana le otorgan la restricción, la cual el violaba y seguía molestándome. A un mes de eso, yo subí una foto con un amigo en redes sociales y el va hasta mi casa y rompe el vidrio de mi casa, entonces hago una denuncia y se lo detienen por 12 días, luego lo largaron y siguió molestándome por redes sociales” contaba Silvina a inicios de la comunicación.

“Cuando lo encuentro, luego de 12 días que lo largan, yo caminaba con un amigo y el nos ve, su reacción fue sacar un cuchillo y nos amenazó. Yo siento que mi situación es similar al caso de Úrsula. Me ayudaron por lo que estaba pasando y publicaron en las redes dando a conocer esto, no quería llegar a este punto, pero veo que la familia de él no hace nada. Yo hice ya dos denuncias y todavía no vemos que mejore algo. El martes pasado, alrededor de las 21:30, le pido a mi amigo que me acompañe a la Comisaria de la Mujer para radicar otra denuncia, pero no la tomaron porque la causa ya está abierta. Yo siento que no tengo ayuda de la justicia. Entiendo que hay muchos casos similares y hay chicas que no quieren hablarlo, pero yo si me animé a contarlo. Por todo esto yo pienso mucho en mi hija, temo por su integridad, la verdad jamás me esperé esto de parte de él” agregó la joven, esperando una pronta respuesta por parte de las autoridades frente a su situación.