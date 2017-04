Raúl Dal Lago: si el Pato Schubert es el Vice que vaya él a buscar los votos

En una visita en los estudios de Radio Impacto 97.5 en el programa “Sin Límites” el Dr. Raúl Dal Lago nos cuenta más sobre su accionar de cara a las elecciones a intendentes en la ciudad de Esquina.

“Hugo Benítez es el candidato que eligió la gente. Yo soy Peronista, así que por lo tanto vamos a estar acompañando al partido, no soy ni benitizta ni aloysista. Lo importante es trabajar para el partido”

“mañana mismo yo voy a ir a Arroyo Vega a seguir con la militancia y la tarea que me dio la gente hoy en día es encolumnarse y conversando con la gente me dieron la responsabilidad al candidato del partido porque esa es la esencia del verdadero peronista”

“hasta ahora el Partido Justicialista me ah mostrado la espalda, pero así y todo como médico me toco atender y curar heridas de algunas personas que hablaba mal de mí pero así y todo estoy feliz de ayudar a gente que en su momento me dio la espalda y aclaro que más contento me pone porque hoy en día me dieron una oportunidad de poder ayudarlos de alguna manera”

“hoy en día estamos estrechando una distancia, el otro día el Vicepresidente del partido me dijo que nunca no nos sentamos a hablar con vos y bueno, la política es así. No es porque haya perdido unas elecciones internas quiere decir que deje de trabajar en política, yo siempre voy a trabajar en política porque es mi pasion”

“en su momento no le daban la importancia que merecía mi trabajo de militancia, hoy en dia ya me tienen más en cuenta y eso es fruto del trabajo. Lo que quiero dejar en claro es que yo Raúl Dal Lago no voy a ir por fuera ni menos hacer alianza con otras personas que no sean peronistas”

“nosotros tenemos la grandeza de acompañar al candidato del partido mas allá de que perdimos las elecciones internas, no vamos a hacer lo que algunos nuevitos hacen que pierden y ya piensan en hacer alianzas con el principal rival del peronismo”

“lo que me deja tranquilo es que un gran porcentaje de los afiliados me eligió para que sea el representante de ellos y ahora la idea es acompañar al candidato legitimo que es Hugo Benitez”

“los gérmenes de la política que solo hacen daño al partido poco a poco se van a tener que ir yendo del espacio político a medida que pase el tiempo esto se va a ir depurando”

“en cuanto a los errores que tuve durante la campaña aprovecho el espacio y pido disculpas ya que eso cayó mal en mucha gente y algunos aprovecharon para sacar un cierto rédito político utilizando algunas palabras de agravios así que aprovecho para pedir disculpas a aquellas personas que en su momento hice daño”

“aseguro a todos los militantes y público en general que no voy a ir por fuera del partido ni tampoco realizar una alianza con otros sectores. Quédense tranquilos que mis principios no se doblan”

“en cuanto a Nicolas Davicino creo que hizo mal en ir a participar en las elecciones internas en la localidad vecina de San Isidro, orgánicamente creo que hizo mal. queda feo que vayas a otro lugar y trabaje para otra persona donde la jurisdicción no le compete”

“en cuanto al Dr. Patricio Schubert yo tengo mis apreciaciones políticas, hace poco el aniversario de la muerte del gran Raúl Alfonsín quien fue una persona que termino con el odio hacia el peronismo ya que sus ideas fueron revolucionarias, así que por lo tanto no coincido con el Dr. Patricio Schubert porque no sirve estar haciendo alianzas por fuera del partido y tirando bombas para ganarse un lugar. Si el Dr. Schubert reacciona así con sus compañeros ideológico imagínense lo que podría hacer con un peronista. es preferible que digan que no son mas radicales y integrarse a un nuevo espacio pero no decir que lo son y hacen desastres por afuera”