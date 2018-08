Sergio Smith, Feria de las Frutas y Verduras: “Esta semana los productos que no son de época se fueron a las nube”

Sergio Smith es el responsable de la Feria de Frutas y Verduras que en contacto con TN Esquina informa sobre sus actividades. Dijo: “Esta semana los productos que no son de época se fueron a las nubes como el zapallito, el choclo que no es época, asimismo el tomate. Todos los años pasa lo mismo. El tomate cuesta mil pesos un cajón, 70 pesos el kilo”.

“Yo cuando consigo buen precio pongo oferta. No me gusta quedarme con la mercadería. Siempre fue mi forma de trabajar así. 5 kg de papa blanca 35 pesos y 2 kg 30. No es un gran tamaño pero es buena. La manzana 2 kg 55, banana 2 kg 40 pesos, es banana paraguaya, la banana Bolivia 2 kg 60 y la ecuador está 40 pesos el kilo”.

“En la verdura lo que aumenta es lo que es fuera de época. Ahora lo que está entrando es tomate de Brasil, porque la producción argentina no alcanza”.