Uno de los responsables de Anses de Esquina Sebastián Arse en comunicación con La Mañana De Noticias brinda la información necesaria para saber como es el trámite a realizar para la segmentación energética.

«El trámite es muy sencillo. La gente se tiene que acercar a la oficina de ANSES a partir de las 16:00 de la tarde por terminación de DNI. Nosotros comenzamos ayer con los DNI terminados en cero, uno y dos, o sea, ayer y hoy vamos a hacer esos DNI, luego desde el 20 que vamos a brindar el 20 hasta el 22 los DNI tres, cuatro y cinco. Luego del 23 al 26 los DNI terminados en 678 y 9. La gente tiene que venir con la última factura de la de la DPEC, con su DNI y con su último recibo de sueldo. En el caso de los monotributistas debe tener alguna constancia de lo que recaudan todos los meses», expreso.

Hay que recordar a la gente que esta segmentación tarifaria es para que mantengan los subsidios, como sabemos, la luz y el gas está subsidiada por Nación, pero a partir de ahora para mantener estos subsidios se debe realizar este trámite en las oficinas de Anses. Con respecto a esto Sebastián manifestó:

«No es que van a recibir una un dinero en una cuenta no, no, no, esto es para que la gente mantenga el subsidio energético, o sea, para que se entienda, para que paguen lo que están pagando hasta ahora.La energía está subsidiada, no para lo que salga, para que no le saquen ese subsidio es por lo que se hace esta segmentación energética, para que sigan manteniendo justamente eso. Lo que quiere hacer el gobierno con esta inscripción es que el subsidio llegue a quién realmente le corresponde. El Gobierno, a través de la AFIP, de la ANSES y de distintos organismos, va a hacer un procesamiento de datos para corroborar si le corresponde o no el subsidio» finalizó el responsable de Anses de Esquina.