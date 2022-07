Este miércoles en una Jornada a puro fútbol, se llevó a cabo en la localidad de Esquina el sub zonal de fútbol 11 masculino categorías sub 14 y sub 16.

Participaron seis delegaciones de nuestra provincia (Goya, Esquina, San Isidro, Lavalle, Santa Lucía y Libertador) en las dos categorías, los encuentros se disputaron en las canchas de Sportiva y San Martin.



La localidad de Esquina logró clasificarse en las categorías Sub. 14 y Sub. 16 gracias a las victorias en las finales ante el combinado de Goya.



El próximo viernes las delegaciones disputarán la gran final del zonal por un lugar en el provincial del Torneo.