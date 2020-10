La Asociación de Guías de Pesca, reunidos con el intendente municipal, solicitaron ayuda con módulos alimentarios o algún subsidio ante la situación compleja que se generó con la crisis sanitaria para el sector pesquero y turístico. Jorge Schubert , uno de los integrantes de la asociación, comentó a través de La Mañana de Noticias que la respuesta del ejecutivo municipal no fue favorable ya que ·no se dispone de fondos” para solventar la asistencia solicitada. “El intendente nos habló bien, diciendo que no tiene problemas en colaborar, pero por ahora no cuenta con los recursos económicos para ello, por eso, se comprometió a hacer un pedido a través de la Asociación a la provincia para resolver alguna ayuda.

Por ahora nos puede ayudar con una moto 110cc, la cual nos dona para que podamos hacer un bono contribución y recaudar así algunos recursos. Ya hicimos dos bonos, y nos fue bien, pero hoy por hoy la ciudad está saturada de bonos por las distintas instituciones que buscan subsistir y sostenerse económicamente” expuso el guía en la comunicación telefónica, expresando la necesidad de reactivar el turismo interno para ir mermando la crisis.

Asimismo, Schubert anunció “.La semana pasada se convocó a una reunión por la situación y se analizó la reapertura del turismo, pero el gobierno provincial pareciera que no contesta, por lo que el grupo del sector hotelero tomó la decisión de cortar la ruta el día jueves si no reciben noticias este miércoles, aunque no se quiera llegar a esa instancia. Nosotros, como asociación, también estamos de acuerdo, ya que no tenemos respuesta que nos de una ayuda”.