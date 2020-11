El proyecto de ordenanza para la creación de la Oficina de Empleo continúa en tratamiento desde el mes de marzo.

Para abordar más a la cuestión, entablamos comunicación con el secretario de gobierno, Carlos “Tanti” Bianchi, quien afirmó que “ya estamos en noviembre y solo fueron 2 sesiones, y ayer nuevamente no se trató ni se puso a disposición de los concejales a votar. Es una herramienta muy necesaria para Esquina que beneficia a comerciantes y a jóvenes que buscan empleo, me parece rarísimo que no aprueben esto y entiendan la magnitud de beneficio. Esto no beneficia a un partido, sino la ciudadanía”.

Durante la semana pasada se presentó un nuevo proyecto al respecto que se pretendió aprobar sobre tabla, pero el boque opositor votó para que el mismo pase por comisión, donde fue evaluado este lunes.

“Queremos que esto esté a consideración de los concejales y el proyecto no quede durmiendo en cajones, son mañanas para que no aprueben las cosas y nadie es responsable de eso. Tenemos que radicar que no debe haber mezquindades. Hay que apuntar a la calidad democrática y entender que son netamente del cuerpo legislativo, debe haber acompañamiento. Hay un proyecto que debe ser tratado, si hay ganas de mejorar a Esquina debe haber intención de trabajar por eso” finalizaba el secretario, a través de La Mañana de Noticias.