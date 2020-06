Desde la capital correntina, el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, anunció a través de La Mañana de Noticias el abono del subsidio extraordinario para más de 175 clubes e identidades deportivas de todo el territorio correntino.

Esta ayuda que baja desde el Gobierno de Provincia, abarca el monto de $40.000 y se debe a la difícil situación que la crisis sanitaria trajo para las instituciones, estancando la realización de actividades y por ende, los ingresos para afrontar los gastos que a cada uno correspondiese.

“Después de haber corroborado y verificado bien la lista de beneficiarios, nos encontramos depositando en la cuenta de cada uno. Luego damos el aviso al presidente de cada institución” comenzó diciendo Terrile en la comunicación, además aseguró que “no existe ningún subsidio que no pueda ser rendido por la provincia, manejamos dinero público”.

Terrile indicó que, para quienes no han recibido ayuda económica de provincia y no sepan cómo es el funcionamiento de la rendición, pueden comunicarse con los mismos abogados que se dispusieron para consultas de este trámite.

“Es importante hacer la rendición, ya que si no, no podrán volver a recibir otra ayuda o subsidio y las autoridades son responsables penalmente de no cumplimentar con esa rendición” agregó el secretario y consideró como un “problema dirigencial” para un club el no contar con documentación y condiciones al día.

“Hablamos de la transparencia que debe tener una institución deportiva”.

Los clubes de nuestra localidad que están beneficiados son Sociedad Sportiva Esquinense, San Martin, Sacachispas, Esquina Football Club, Club Atlético El Porvenir, Liga Esquinense de Futbol y Berón de Astrada.

Tres de estas instituciones no cuenta con cbu, sin embargo, se decidió brindar el cobro a través de un cheque.

“El gobernador de la provincia dio la orden de que hagamos un repechaje y demos 30 días más para que algunos puedan cumplimentar con la documentación necesaria y puedan acceder a esta ayuda” finalizaba el secretario de Deportes de la provincia, Jorge Terril.