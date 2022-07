-Sebastián ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, eran las elecciones del Consejo de Arquitectura y Agrimensura de la provincia de Corrientes ¿vos participa en una de las lista de ella? –

-“Sí, en la lista de construcciones Sinergia”-.

-¿Cómo salieron las elecciones?-

-“De las elecciones, los dos departamentos que se competía, que era Agrimensura e industria tuvimos la victoria en Industria, y en Agrimensura perdimos esa elección”-.

-¿Y en ese caso vos que estabas pudiste ingresar o no? –

-“Sí, exactamente como está en construcción no tuvimos oposición. Digamos que quedó en la lista única”-.

-¿Cuáles serían más o menos lo objetivo trazado para este año?-q

-«Y la principal es tratar de modernizar. Ya está, ya hay un sistema que utiliza cada profesional para lo que es toda presentación de documentación directamente online. Y sobre todo, lo que más hincapié se hizo sobre el interior, digamos, de llegar a cada profesional del interior con todos los servicios que puede llegar a como este a realizarse dentro del Consejo en capacitaciones para diferentes carreras.

Y en nuestra lista que sinergia nosotros prácticamente somos la continuidad de la del actual presidente, tenemos como objetivo la modernización del Consejo que se viene haciendo durante el año y eh, sobre todo defendiendo la institucionalidad que tiene el Concejo, ahora en dentro de la Comisión Directiva, tenemos mayoría, nosotros prácticamente solamente el presidente es de la oposición, el resto de los cargos, voto la misma lista»-.

-¿En este el acto eleccionario se llevó a cabo en todos los departamentos. Hubieron departamentos que no este, que no tuvieron la posibilidad o no tuvieron la necesidad de tener el acto de elección?-

-“No, en todos los departamentos, ya sea de departamento que no tienen sedes en esas localidades también se llevó el que directamente se hace a la sede más cercana o se emite por correo el voto

Del Consejo en la oficina al Consejo hay un personal administrativo que está ahí, que atiende a todos los profesionales. Yo no solamente era delegado de la parte técnica y ahora pasé a hacer en la Comisión de Construcciones, en el Departamento de Construcciones soy el tesorero y en la Comisión Directiva soy un vocal suplente”-