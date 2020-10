Durante el fin de semana se generó inquietud ante la inauguración de “Bunker Bar” en la localidad.

En la madrugada del viernes, en Esquina se abrieron las puertas del bar-pub “Bunker”. El horario de habilitación para el local inicio a las 22:30 y debía ser hasta las 3:00, pero algunos sostienen que las normas sanitarias establecidas por la provincia fueron violadas, por lo que se encargaron de realizar la denuncia.

Según la información extraoficial, los inspectores y operantes de control estuvieron en el lugar, solicitando que se retirara la mayor cantidad de personas presentes, procediendo luego con un supuesto pedido de clausura del local.

El propietario de Bunker, Sebastián Magrini, a través de La Mañana de Noticias dialogó respecto a lo ocurrido, explicando algunos puntos y compartiendo su postura.

“En principio, la cantidad de gente que asistió el viernes fue de 170, aunque hubieron medios y sectores que afirmaron que hubo casi 500 personas, lo cual es totalmente falso. Ingresaron 170 personas con reserva y sobraron 30 lugares que luego fueron ocupados, llenando la capacidad permitida” comentó Sebastián a inicios de la comunicación, asegurando que las fotografías utilizadas para difundir fueron de meses anteriores que no corresponden con la fecha en que se desprendió la pandemia.

“Tuvimos un control exhaustivo, se tomaron las medidas correspondientes, alrededor de las 2 de la mañana mucha gente se levantó a bailar y aunque se le pidió que no lo hicieran, no se pudo controlar, por lo que a pocos minutos se cortó la música y se finalizó con el evento. Todo se preparó respetando el protocolo establecido, no se superó el número de personas en el lugar” agregó, expresando la importancia de considerar el trabajo del sector.

“Ya pasaron muchos meses, hay que empezar a trabajar. Es feo escuchar que digan que tu trabajo no es necesario. Estoy tratando de encontrar la manera de trabajar responsablemente y seguir los protocolos, garantizando la seguridad de los demás” dijo y continuó “creo que el descontrol se generó por el volumen de la música y la iluminación, hay cosas pàra mejorar y aprovechar la oportunidad que estamos teniendo de volver al trabajo” finalizando con el contacto.