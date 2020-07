A una semana del fallecimiento de Ernesto Romero, quien se encontraba detenido por una causa de tentativa de abuso sexual, sus familiares encabezarán una marcha mañana a las 10 de la mañana, frente a la comisaría local en reclamo de justicia.

La misma partirá desde la Comisaría 1° y finalizará en el Juzgado.

El hecho se dio a conocer el domingo 12 del corriente en la Comisaría Primera de esa ciudad, cuando los policías de guardia lo encontraron sin vida a Ernesto Romero, de 59 años quien fue detenido el 11 de Julio luego de una denuncia en la Comisaría de la Mujer y el Menor por intento de abuso a una menor.

Aunque sus familiares descartan esta hipótesis, se presume que fue un suicidio.

Ramón sobrino de Romero dialogó con TN Esquina “Estamos cien por ciento seguro que él no se hizo lo que realmente han comentado o han dicho” aseguró y confesó muy angustiado “la certeza que tenemos es que él no se quitó la vida, esa es la realidad, él en ningún momento se pudo haber quitado la vida, porque él no tenía motivo para hacerse eso”.

Seguido a ello Ramón manifestó no haber tenido al día de la fecha respuesta alguna por parte de las autoridades judiciales y policiales así como también se refirió al desconocimiento de los resultados de la autopsia..

Los familiares solicitan a la población su acompañamiento para exigir que se haga justicia por Romero.