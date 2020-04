El informe epidemiológico de la fecha consignó que Corrientes vivió una nueva jornada sin contagios de Coronavirus, además se levantó el aislamiento total en el Barrio San Marcos, al resultar negativo el segundo análisis de las muestras realizadas a 40 vecinos, lo que demostró que no hay circulación de virus entre ellos, de todos modos al igual que el resto de la Provincia los habitantes del lugar continúan en cuarentena obligatoria. El parte confirmado por el Gobierno Provincial, indica además que prosiguen siendo 31 los casos positivos acumulados, de los cuales cinco se han recuperado y recibieron el alta, 725 personas continúan en aislamiento preventivo y 2071 fueron desafectados de esa condición. Ahora las muestras cuyos resultados están pendientes en el Malbrán son 10. Desde el Comité de Emergencia, más allá de destacar la situación que indica que aún no hay circulación comunitaria del COVID-19, reiteran el llamado a la responsabilidad social, sosteniendo que no es solo en los Bancos que no hay que generar aglomeraciones, sino en ninguna actividad, dado que ayer se registraron extensas filas frente a las casas de pago de impuestos y otras obligaciones.

El Dengue mantiene un nivel de contagios que obliga a extremar recursos y acciones día a día, en la víspera no se registraron casos en el interior, pero en Capital se volvió a los 9 contagios nuevos, la cifra total asciende a 797 a la fecha.