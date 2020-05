La rectora de la Escuela secundaria de Tercera Sección 627 y de la Extensión Áulica en Malvinas 640, Mirta Landriel, comunicó sobre esta entrega de módulos alimentarios que se realizó esta mañana para alumnos del establecimiento, además de material didáctico impreso para aquellos que no cuenten con dispositivos tecnológicos.

“La bolsa que se entrega llega desde provincia, además se les da un cuadernillo de actividades, impreso por los mismos profesores, para que los alumnos puedan ir completando y continuando el ciclo lectivo, aunque sigamos con clases no presenciales, consideramos que muchos no cuentan con internet y celulares para recibir las tareas” comentó Mirta, a través de La Mañana de Noticias, destacando que en zonas del paraje Malvinas, las complicaciones por falta de señal es mayor, por lo cual, la modalidad que implementaron los profesores debe ser lo más equitativa posible.

“Organizamos las tareas de tal modo, en el cual los chicos reciban, por lo menos, una vez por semana un cuadernillo con actividades que se imprime por los profesores en sus casas, ya que desde nación no se ha recibido ninguna ayuda” refirió la rectora y continuó “Le extensión áulica 640 de Malvinas fue una de las mayores preocupaciones, pero encontramos la buena voluntad de los profesores, estudiantes y padres. Hay un grupo de trabajo que permite continuar con las clases no presenciales. Buscamos los medios para seguir enseñando, aunque no se haya recibido ayuda del Ministerio”.

El lunes 1, a partir de las 8:00, la rectora Mirta Landriel junto a un grupo de profesores, harán entrega de módulos de copa de leche en la Escuela de Malvinas, realizando también correcciones en las actividades educativas.