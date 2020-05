Entre los comercios y negocios habilitados en la fase 5 de cuarentena, está el rubro de hotelería y hospedaje en toda la provincia.

Arnoldo Rohner, propietario de un importante hospedaje de la localidad, habló sobre cómo se abordarán las disposiciones desde provincia, comentando que en el día de ayer se comunicaron con el comité de crisis para entender las modalidades de “hotelería blanca” y “hotelería roja, un programa de “Hospedaje Seguro”.

La hotelería de zona “blanca” se llevará a cabo con las autorizaciones de personas que provengan de localidades en donde no haya habido presencia de covid 19 y por ende, no hayan contraído el virus. La de zona “roja” es para personas que provengan de lugares en donde si haya habido circulación del virus, de manera que se pueda tener un mayor control.

Este programa permite albergar a personas de acuerdo a la situación de cada sitio proveniente, pero en ambos casos, se contará con la atención médica y se continuara con el seguimiento de medidas preventivas.

En cuanto a la inscripción y organización dentro del programa, dependerá de cada propietario que desee formar parte o no.

“La lista de hospedajes se va a presentar al comité y junto a la cámara se mostrará un protocolo para que se habilite la reapertura de los mismos y las actividades de cada uno” agregó Arnoldo.

Esta actividad turística se dará dentro del marco nacional. El paso de turistas extranjeros no está habilitado por el momento.