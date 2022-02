A partir de hoy se encuentra abierta la inscripción «V» Curso de Aspirante a Cabo Interfuerza de la Escuela de Suboficiales «Sgto. Juan Bautista Cabral» .

A través de este comunicado, la Policía de Corrientes hace saber a la población en general que a partir de hoy 15 y hasta el 25 de febrero inclusive del año 2022, se halla abierta la inscripción para ingresar como cabo de Policía de la Provincia de Corrientes, en dos niveles diferentes, uno para inter-fuerzas que provienen de otras fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y el otro para cabo de Policía destinado a personas civiles . Para cada situación, se envía los requisitos y las documentaciones que deben presentar los interesados.

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS POSTULANTES:

Ser argentino/a nativo/a o por opción

Ser soltero/a

No superar los 27 años de edad al 31-12-2022 para postulante masculino

No superar los 25 años de edad al 31-12-2022 para postulante femenino

Los menores de 18 años de edad, deberán presentar consentimiento escrito de los padres o personas que legalmente reemplace

Tener cinco(5) años de residencia en la jurisdicción de las Unidades Regionales: II-GOYA,IIICURUZU CUATIA,IV-PASO DE LOS LIBRES,V-SANTO TOME Y VI-ITUZAINGO

Tener aprobado el Nivel Secundario completo.

No adeudar materias al momento de inscripción

Poseer aptitudes de moralidad y buenas costumbres

Tener salud y aptitud psico – física para realizar actividades de alto rendimiento

No padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes

No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz, ni estar comprendido entre las causales de NO APTITUD MÉDICA detalladas más adelante en la presente cartilla.

Tener estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60 m. (femenino)

Poseer una relación normal de talla y peso con respecto al I.M.C. a determinar por el facultativo en el examen médico al que será sometido oportunamente

No registrar antecedentes judiciales ni policiales , no estar imputado y/o procesado por delitos dolosos de competencia provincial o federal, hasta que obtenga indefectiblemente el sobreseimiento definitivo con la salvedad de que el proceso no afecte su buen nombre y honor. (Art. 39, inc. «C», Art. 40, inc. «C» L.P.P).

No encontrarse las postulantes femeninas en estado de gravidez al momento del examen de admisión y/o ingreso

No poseer tatuajes en lugares visibles con el uso del uniforme

PROCESO DE ADMISIÓN:

En cada etapa de admisión Ud. deberá informarse del resultado siendo el mismo IRECURRIBLE E INAPELABLE. Cada examen es de CARÁCTER ELIMINATORIO.

La Institución Policial se reserva el derecho de Admisión de acuerdo a la necesidad de los vacantes correspondientes al presente reclutamiento. La información es de carácter personal y deberá guardar reserva absoluta respecto a ella. Los lugares, fechas y horarios de exámenes pueden

sufrir variaciones conforme al criterio, disponibilidad de la Institución y protocolos vigentes, avisándose cualquier modificación con la debida antelación a los contactos brindados en la cartilla para tal fin.

PRIMERA ETAPA: INSCRIPCIÓN

Del 15 al 25 DE febrero del 2022

PRESENTACION DE CARPETA:

En las Sedes de la Escuela de .Suboficiales «Sgto. Juan Bautista Cabral» , de las siguientes Unidades

Regionales: . II-GOYA, III-CURUZU CUATIA, IV-PASO DE LOS LIBRES, V-SANTO TOME y

VI-ITUZAINGO en los horario de 08:00 a 12:00 hs y de 16:00 a 20:hs