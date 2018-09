Sandra Mendoza, mujer que fue víctima de violencia de género. Su testimonio.

La señora Sandra Mendoza quien ingresó al Hospital víctima de violencia de género tomó contacto con TN Esquina. Ella expresó: “Nosotros viernes para amanecer sábado fuimos al Casino y salimos casi a las cinco de la mañana. Hicimos unas tres cuadras cuando él me tiró al piso y empezó a patear, donde casi me atoró y me desvanecí. No estábamos peleando. De repente me empezó a patear. Me levanté del suelo como pude. No recordaba mucho. Después él me llevó a su casa y quería que se durmiera porque si decía que me quería ir a casa me iba a terminar matando”.

“Esto en menor medida ya había ocurrido. Tiene en el juzgado una denuncia por esto. Salí de ese domicilio y me fui hacia mi casa donde mis hijas me trajeron. Recuerdo que me empezó a patear por la espalda donde fue que me atoró y perdí el conocimiento y después me empezó a patear por todo el cuerpo”.

“Desde el día sábado sigo internada. El alta no me puede dar por los muchos mareos que aun tengo. Ayer me hicieron la tomografía de nuevo. Me cuesta demasiado respirar”.