Los funcionarios de la municipalidad de San Isidro dieron un informe a los medios de prensa y reiteraron la situación con la que se encontraron desde el primer día de gestión, sin herramientas, sin información fehaciente, coincidieron el intendente Carlos Martínez y los responsables de cada área. a pesar de todos los inconvenientes con lo que se encontraron, pidieron paciencia a la población y garantizaron la prestación de los servicios básicos y el pago de sueldo al personal municipal, de acuerdo a los conceptos vertidos y a los que accedió.

La publicación de una resolución municipal declarando el estado de emergencia económica, financiera, administrativa y financiera en el ámbito del municipio de San Isidro, donde explican los motivos por lo que el Poder Ejecutivo Municipal de la localidad decidió llevar adelante esa propuesta administrativa, explica de alguna manera la situación por la que atraviesa la comuna.

En la mañana del miércoles se llevó a cabo una conferencia de prensa y nuevamente se reiteró que todas las áreas están trabajando con un escribano en un relevamiento generalizado, como señalo el secretario de Gobierno doctor Dante Morato.

“Hicimos la convocatoria para explicar un poco la situación, porque nuestra idea es hacer un municipio abierto y que todos sepan las cosas que pasan. Diría que estamos empezando de nuevo, no contamos con un archivo como corresponde, no existe nómina de personal, por lo que pusimos en marcha un censo, hay oficinas en las que prácticamente no hay nada”, dijo el intendente Carlos Martínez en un pasaje de su exposición.

El jefe comunal recordó que cuando le tocó ocupar una banca como concejal, siempre hicimos pedidos de informes por varias cuestiones, pero no tuvimos respuestas.

Tanto el secretario de Obras Públicas, Raúl Figueroa calificó la situación en su área de “desidia, el parque automotor está destrozado”.

El contador Ventura Martínez, secretario de Hacienda, dijo ante una consulta que “estamos trabajando recabando datos, la prioridad es hacer frente a sueldos, medio aguinaldo. Estamos esperando la habilitación de las claves bancarias. Una vez que tengamos eso, ahí sabremos vamos cual es la real situación”. “El contador saliente me dejó el listado de proveedores y todos los compromisos se van ir saldando”, llevó tranquilidad el funcionario.



En el sector de salud pública del municipio también se denunció problemas, ya que hay faltante de remedios, no encontraron archivo, el vehículo del CIC no funciona. Darío Saiche, secretario de Desarrollo Humano resaltó que el servicio de ambulancia se sigue prestando y las salas de primeros auxilios de los parajes continúan abiertas.

Luego de la conferencia dieron a conocer fotos del estado en el que encontraron la comuna, fundamentalmente de maquina sin funcionar.

