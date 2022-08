El Doctor Walter Vallone, Secretario del área de salud de la la Municipalidad de Esquina nos comentó sobre la capacitación de primeros auxilios que se está brindando en el salón San Martín.

«Es una iniciativa que surgió de Seguridad Urbana con su Director Enrique Aranda, con la Secretaria de Gobierno Luciana Mendoza y el área de salud del Municipio. La idea es capacitar de manera continua sobre lo que sea primeros auxilios, en principio es para los agentes de Tránsito que son los que acuden junto con los bomberos a los accidentes, para que puedan realizar bien sus tareas».

«La idea es que lo aprendido les sirva también para su casa, su barrio o lugares donde sea necesario, en una sola charla el personal no puede aprender por eso esto se va a dar de manera continua, una clase por semana, con conocimiento en una clase especial de resucitación, RCP, ya que no son enfermeros y yo tengo que ser práctico en el caso del conocimiento para que lo puedan llevar a la práctica, lo importante es saber primero lo que no hay que hacer para no generar consecuencias irreversibles en el paciente accidentado en la vía pública».