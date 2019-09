De cara a las elecciones locales del 27 de octubre, la conformación de frentes está, prácticamente finalizada.

Uno de esos frentes es “Dignidad Esquinense”, encabezada por Raúl Dal Lago y donde uno de los referentes es Eduardo “Yiyo” Dal Lago, quien habló en “La Mañana de Noticias” sobre la lista que presentan para candidatos a concejales, la cual, oficializarán mañana en la ciudad de Corrientes para poder iniciar con la campaña.

Esta lista de candidatos a concejales para renovar bancas en octubre, está compuesta por:

Titulares

1- Raul Dal Lago (H)

2- Amelia Torres

3- Gerardo Rivero

4- Estela Maris Pellegri

5- Néstor Rubén Ferreyra

6- Marta Fernández

7- Sandoval marcelo

Suplentes

1- Patricia Carolina Basttiani

2- Alberto González Zenon

3- Catalina Ayala

4- Juan Esteban Machuca

“Escuchamos que el Sr. Intendente no nos quería a nosotros, así que hicimos la parte por nuestro lado. Ya no creemos en su palabra y hasta parece que ya no es justicialista. No nos representa” expresó Eduardo, y continuó “hay diferencias, hay mucha soberbia por parte del sector que gobierna, no se abren al dialogo”, sostuvo, además que cuentan con el apoyo del interventor justicialista y sólo esperan las boletas para empezar la campaña y los trabajos.