Próximos a las elecciones locales del 27 de octubre, los candidatos a concejal se encuentran en plena campaña, recorriendo los distintos barrios de la ciudad y los medios difundiendo sus ideas y proyectos.

El candidato a concejal del espacio “Frente de Todos”, Ángel Ramirez, visitó los estudios de Radio MAS, en “La Mañana de Noticias”, para hablar sobre su candidatura y todo lo que a ello se asemeja, tocando algunos temas como la situación del país, cuyo modelo “la gente se dio cuenta que no da”, según Ángel, y las propuestas y el panorama electoral local.

A inicios del dialogo, mencionó las faltas por parte del gobernó nacional de turno y destacó la figura del candidato Alberto Fernández.

“Creo que Fernández una persona que está muy formada y que tiene una visión de país que, en líneas generales, coincide con la visión de Cristina, y tiene que ver con un modelo económico inclusivo”.

Asimismo, comentó que “el nivel de pobreza que tenemos hoy, el 52%, afecta a niños y se está hipotecando el futuro. El 52% de niños se encuentra en pobreza, y se está acercando al 60%. Está aumentando también la desocupación”, y sostuvo que el nivel de pobreza que dejo el gobierno anterior no fue del 31%.

Cuestionó sobre posturas que ponen siempre en tela de juicio los 70 años del gobierno peronista, diciendo que “del ´45 al ´55 tuvimos peronismo, pero del ´55 al ´73 tuvimos el gobierno más antiperonista atroz que estuvo proscripto al partido y prohibía usar el nombre del peronismo, foto o frases, y además, vino a romper todo lo que se había construido. Hubo 10 años de peronismo y 18 de anti peronismo”.

Ante la pregunta de cómo ve la salida para el 10 de diciembre en cuanto al modelo económico, respondió que “hay que repensarlo. Estamos muy condicionados por estar endeudados de la forma en que estamos. Tenemos una deuda de 100 años, que es una barbaridad. Este es un gobierno que se va a recordar justamente por eso” y continuó “creo que el tema es en qué condiciones hay que pagar la deuda. No hay forma, estamos casi en default. No tenemos dólares suficientes y además no sabemos cuántos van a quedar. Lo que nos espera es mucho más doloroso que lo que está pasando ahora. La salida es, primero, establecer prioridades y va a estar difícil pasar esa etapa”.

En lo que respecta a nuestra ciudad, Ángel Ramirez aseguró que el trabajo y la dedicación también deben darse a nivel local.