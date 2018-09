Rosa Kun, Directora de Esc. 53: “Alcanzaron a llegar el gabinete de la Dirección, es decir la CPU, toda la información de la escuela”.

La Directora de la Escuela N° 53 Ramón F. García, Prof. Rosa Kun en contacto con TN Esquina, dijo: “Se siente mucha amargura y mucha impotencia “En la mañana tuve el llamado de una vecina donde me comunicaba que habían ingresado a la escuela y que habían sustraído elementos. Nunca me imaginé que sería tan grave, que sería tanta la violencia con la que rompieron la reja de la ventana de la dirección. Se presentó inmediatamente también la policía y me pidió que acerque a la escuela, así lo hice y comprobé el desastre. Todas las cosas que tenían para llevar, prácticamente estaban desvalijando la Dirección”.

“Gracias a un vecino que pasaba por el lugar y que vio a dos personas, así que se acercó a la policía, hizo la denuncia y cuando regresó el vecino las dos personas seguían sacando cosas, pero cuando llegó la policía ya no estaban. Alcanzaron a llegar el gabinete de la Dirección, es decir la CPU, toda la información de la escuela”.

“Impotencia, porque sacaron todas las cámaras para poder hacer sacar las cosas tranquilos, hacer sus fechorías. Aún no pude conectarme con la persona para agradecerle, porque si no hubiera sido por él se hubieran llevado todas las cosas que ya estaban preparadas.

“El Oficial me dijo que habían detenido a un menor después de es persecución y luego liberado. Esta mañana detuvieron a un mayor y aparentemente no le tomaron declaración y siguen buscando el gabinete que aún no lo encontraron. Nosotros tenemos una población vulnerable con papás changarines. No recaudamos mucho dinero, por eso da mucha angustia”.