Romina Baibiene: “Tenemos grado de responsabilidad a la hora de llevar o de intervenir en una investigación tanto penal, como civil”.

La Dra. Romina Baibiene en contacto con TN Esquina habla de la derogación de las normas que ya no tienen vigencia. Dijo: “Ya como estudiantes hablábamos de la necesidad de derogar las leyes que no tuvieren utilidad a la hora de la convivencia. Creo que es importante no tener como herramienta porque en la mayoría de los casos ya ha dejado de tener vigencia, ya no se ajusta a nuestra realidad o ya apareció otra que supera o cumple la misma finalidad, que tienen mayor utilidad. Este proyecto fue aprobado en Diputados y pasó a Senadores ya que es el único órgano del Estado que puede aprobar, proyectar, elaborarla y sancionarla”.

“Nosotros como auxiliares de la justicia tenemos cierto grado de responsabilidad a la hora de llevar o de intervenir en una investigación tanto penal, como civil o proceso sumario, o proceso administrativo. Tenemos nuestro grado de responsabilidad como también tenemos nuestras obligaciones. en cuanto a reproches a los funcionarios judiciales tenemos que recurrir a las vías que corresponden porque de nada sirve mediatizar el caso. Está muy bien y es lo que hago. Cuando veo que el criterio de la investigación se está torciendo entonces doy a conocer, porque es importante que la gente sepa”.

“Nosotros como hombres del Derecho no podemos prometer un resultado, porque tenemos una obligación de medio, no de resultado, porque nuestro trabajo no depende de nuestro criterio. Depende del criterio del Juez y de la investigación que se esté llevando adelante. Nosotros lo que hacemos es redireccionar o impulsar la investigación, que en la mayoría de los casos nos toca hacer”.

“El que tiene mayor responsabilidad y así lo dice la ley es el funcionario público y si el funcionario público no se ajusta a las normas de procedimientos tiene que hacer las quejas que corresponde y la denuncia que corresponde. Si yo no hago la denuncia que corresponde los grandes afectados van a ser las personas a quienes represento y la justicia tiene que resolver y tiene que dar respuesta”.

Respecto de la Violencia de género están las herramientas jurídicas sobre la mesa, está la ley de protección integral de los derechos de la mujer, que protege de manera exclusiva a la mujer. Le da responsabilidad a los entes administrativos para prevenir, concientizar y contener a los grupos familiares que padecen algún tipo de violencia de género”.