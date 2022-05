El móvil de “La Mañana de Noticias” tuvo la posibilidad de entrevistar a la Dra. Romina Baibiene, quien representa a los veintiséis empleados municipales que cesaron sus actividades.

– Doctora, ¿Qué nos puede decir respecto a este dictamen número 38/2022?

– Este dictamen, al que le pusieron número, carece de toda validez. El acto administrativo no tiene ningún efecto jurídico, porque el que firma es el director de personal y el asesor letrado. Ninguno de ellos tiene autoridad suficiente para tomar algún tipo de decisión. Si lo hacen, lo tienen que hacer mediante el Ejecutivo Municipal, que es el Intendente, y sólo acompaña la firma el Secretario General del Municipio, así que este acto administrativo ni siquiera llega a la categoría de acto administrativo. Es una nota común y corriente que hicieron desde la dirección de personal, aparentemente para simplemente comunicar una decisión que ya la querían tomar hace mucho tiempo.

Cabe aclarar que estos agentes municipales, pertenecen a la planta de empleados municipales de Esquina. El único que hoy decide si pertenece o deja de pertenecer a la planta permanente de Municipio, es el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.

En el momento en que el estado municipal decidió judicializar la situación laboral de estos empleados, comenzó a intervenir la Justicia, por eso nos debemos ajustar a lo que dice.

El Ejecutivo Municipal presentó la demanda, acompañando una medida cautelar. El juzgado de Goya resolvió primero como corresponde, la cuestión accesoria. Es sólo una cuestión accesoria, no define nada, simplemente se expidió y dijo que cese los efectos de la resolución 525, hasta que se resuelva la cuestión principal, que es la demanda que plantean bajo cuestiones fuera de la realidad, lejos de toda prueba que, por supuesto, ya hemos contestado en su momento. Nos hemos ajustado a derecho y se aportaron todas las pruebas necesarias.

Los empleados tienen derecho a estar en planta permanente del Municipio de Esquina y hasta el día de hoy, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Goya, no ha resuelto, ni lo va a resolver todavía por la complejidad del caso.

– Qué sería la cuestión de fondo, ¿No?

– Así es, para ver si los empleados van a seguir estando en la planta. Pero actualmente, los empleados municipales a los que yo represento siguen estando en la planta permanente del Municipio, hasta que la justicia diga lo contrario. Pero para eso falta mucho, porque nosotros, si el Poder Judicial de acá le concede el planteo que hace el Estado Municipal, nosotros vamos a recurrir a la Segunda Instancia y así sucesivamente. ¿Sabes dónde se agota la vía? En la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entonces, la información que está circulando, que si bien nadie tiene por qué entender los procedimientos, ni las cuestiones legales, no se puede decir una cosa por otra, porque se le está mintiendo y se está mal informando a la gente.

Que el Intendente haya tomado la decisión de dejarlos sin empleo, no resuelve la cuestión, es una decisión del intendente nada más.

– Para que la gente entienda, esta famosa resolución 525 era de 2017, que es el pase a planta de empleados municipales. Muchos han renunciado y usted patrocina alrededor de 26 agentes. Esta nota dice “Esta Asesoría Letrada recomienda el cese de los agentes municipales”.

¿Qué va a pasar con estos trabajadores, van a estar suspendidos hasta que se resuelva la cuestión de fondo?

– Aparentemente, es una decisión del Ejecutivo Municipal dejarlos sin trabajo, hasta la que la Justicia se expida, pero es decisión del Intendente dejarlos sin trabajo. Eso no lo dijo la Justicia. Ellos siguen perteneciendo a la planta permanente del Municipio.

– Hoy por hoy, estos veintiséis agentes municipales van a estar nuevamente suspendidos, hasta que se resuelve la cuestión de fondo, que va a tardar mucho en resolverse, ¿No? O sea, pueden estar mucho tiempo sin su fuente de trabajo.

– Así es, esto los perjudica inmensamente a estos grupos familiares, a toda la gente que sabemos que la localidad de Esquina no pasa por una situación distinta, que la que pasa el país. La inflación es terrible, Esquina no escapa a eso. Sabemos que los sueldos actuales que perciben, ya sean contratados o de planta permanentes, están por debajo de la línea de la pobreza. No llegan a cumplir el mínimo vital y móvil qué establece el Ministerio de Trabajo cada año.

A pesar de todas estas cuestiones, el Intendente decide dejarlos sin su fuente de trabajo.