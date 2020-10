Encaminadas las elecciones locales, varios sectores y dirigentes políticos se encuentran dialogando para analizar el futuro proyecto que ofrecerán a Esquina.

Así también, algunos referentes se encuentran molestos o con ciertas inquietudes ante los nuevos nombramientos en cargos públicos y oficinas. En comunicación telefónica, la Dra.Romina Baibiene, dirigente y militante del Partido Radical en la localidad, expresó que “por supuesto que no puedo mirar para otro lado cuando el ciudadano recurre a uno y manifiesta sus problemas. Uno de esos es el nombramiento, lo cual, el afiliado manifestó como molestia. Uno siempre debe tener una postura, el ser político no es mirar para otro lado y hacerse indiferente. Uno de los problemas en nuestra localidad, desde hace años, es la falta de trabajo. En cuanto a esto, la gente me lo planteó mucho”.

Asimismo, manifestó la importancia de tener en cuenta la igualdad y equidad en las reparticiones.

“Lo primero que la gente manifestó fue el descontento de la situación y no debemos olvidar que la ciudadanía ejerce los derechos a las autoridades, eso es bueno para la vida democrática y quien sea designado a los cargos públicos no debe enojarse por eso, debe estar expuesto a los planteos y exigencias de la ciudadanía. Hay que tratar de acompañar, más en esta situación tan particular. Sacar provecho en este contexto no es bueno, no creo que sea un momento adecuado,la reacción de la gente es negativa”.

En cuanto a las mediciones electorales de votos, muchos afirman que la reelección del gobernador Gustavo Valdes es muy posible, ya que la imagen positiva que se manifiesta es muy alta, pero el desafío se ve en mantener la alianza con todos los municipios del interior. “La clave del éxito de la gestión de nuestro gobernador es que acompaña a la gente y se dispone a resolver las distintas problemáticas. Siempre se plantean dificultades, pero surgen de las mismas convivencias humanas, y aunque se cometen algunos errores tenemos personas muy serviciales que tienen sensibilidad y empatía, entendiendo lo que el otro necesita. Los dirigentes políticos deben saber cuales son las necesidades de la sociedad antes de asumir”.

Respecto a los espacios que se generan por algunos sectores dentro del radicalismo frente a dirigentes, Baibiene dijo que “creo que hay que tomarlo como algo natural, dentro del espacio hay sectores que no están a favor de otro, Me limito a hablar lo que pasa solo dentro del radicalismo, lo que pase con otros partidos no podría opinar. Los radicales siempre fuimos respetuosos más allá de todo, respetamos la decisión mayoritaria. Como candidato uno debe conocer las posibles soluciones ante los planteos de la sociedad”.

Por su parte, destacó que el candidato principal debe contar con la aceptación de la gente y acompañamiento político. “No hay que subestimar al ciudadano esquinense a la hora de votar, cada vez tiene un criterio más independiente, hoy se busca crecer” agregó la Dra., remarcando que cada aspirante político debe tomar la responsabilidad y el compromiso de las conductas con la ciudadanía, dando valor a la palabra.