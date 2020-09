Ante la situación epidemiológica que de generó hace semanas atrás, se establecieron nuevas medidas de seguridad en la localidad.



Estas medidas consisten en no ingresar a la ciudad sin autorización del comité de crisis proviniendo de otra localidad o provincia, en respetar el horario estricto para abastecer a comercios y cuyos proveedores deberán contar con el permiso de ingreso y todo ciudadano que viaje debe contar con el permiso en el plazo vigente y evitar sanciones en caso de no contar con el mismo.

Para hablar sobre estos puntos y analizarlos, entablamos comunicación con la abogada Dra. Romina Baibiene, quien sostuvo que “estas normas son de carácter totalmente inconstitucional. Hasta no hace mucho, se ordenó a la provincia de Corrientes liberar el tránsito, evitando a prohibición de transportes. El ciudadano que se vea afectado por esto debe iniciar acciones judiciales correspondientes. La Constitución nos ampara”.

Por otra parte, en cuanto a los servicios de transporte y paquetería, la mirada jurídica de Baibiene afirmó que no hay motivos de prohibición, ya que bajo el seguimiento de un protocolo de seguridad preventivo la actividad puede llevarse adelante sin ser interrumpido.



“No estamos en estado de sitio. Estamos enj un estado de crisis sanitaria que no debería por qué afectar a los ciudadanos en la realización de sus tareas. Tenemos las garantías constitucionales en vigencia para acudir por estas medidas inconstitucionales. No se puede imponer normas arbitrarias contrarias al estado de derecho en el que vivimos” agregó y remarcó que las normas no deben ser arbitrarias, influyendo en los derechos personalísimos.



Asimismo, planteó la importancia de llevar adelante los controles de manera eficaz y no exigir el cumplimiento de medidas restrictivas.



“Las nuevas medidas que se comunican no competen con las facultades de los organismos que lo controlan. El funcionario, en el poder que esté, tiene ciertas atribuciones dentro del marco legal, nunca debe abusarse de esa facultad que da la ley” finalizaba la Dra. Baibiene, en comunicación con La Mañana de Noticias.