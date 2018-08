Romina Baibiene: Caso Yesica Muñoz: “Desde el inicio de la causa hubieron una serie de irregularidades en el procedimiento”

La Dra. Romina Baibiene en contacto con TN Esquina habló del operativo de Salud del Gobierno de la Provincia. Dijo: “Muy buen trabajo del Ministerio de Salud de la Provincia. Se estuvo trabajando estrictamente en el Barrio La Providencia. Es un sector bastante poblado con muchas familias. Van a volver a venir para seguir trabajando en otros sectores por supuesto”.

Hablando del Caso Yesica Muñoz dijo: “represento los intereses de la víctima dentro del proceso. La querella en este caso trabaja de acuerdo al Código de Procedimiento con el cual contamos. Trabajo en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal. Esto quiere decir que el querellante tiene casi la misma función dentro de la causa”.

“Desde el inicio de la causa hubieron una serie de irregularidades en el procedimiento. Y por qué llegamos a este punto sin que los procesados con prisión preventiva hayan pasado por un juicio, por el debate Oral? Porque el director de la Instrucción, el Dr. Vallejos, dijo todo a todo lo que presentaba la querella que no. No nos daba lugar al recurso de apelación y cuando eso sucede hay que recurrir al Recurso de queja. Tuve que ir a Cámara de Casación en Corrientes y hacer toda una movida para ser escuchado. Esto hizo que la investigación se dilate porque los casos la Cámara no te resuelve de inmediato”.

“El Juez de instrucción sabe cuáles son los plazos de la justicia. Los plazos legales son dos años y que es donde llegamos a que ninguno puede estar detenido sin una condena firme. Él como director de la investigación y responsable de impartir justicia tiene que llevar a cabo las diligencias procesales dentro de ese plazo”.

“Es responsabilidad del juez de instrucción, que tiene que haber las garantías necesarias para que estos delincuentes, que van a andar caminando entre nosotros, nosotros los ciudadanos tengamos el resguardo necesario que no vuelvan a cometer otro hecho igual”.