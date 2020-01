El Sr. Román Fernando Duarte, en comunicación telefónica con “La mañana de noticias”, habló luego de su polémica publicación en redes sociales. En la misma Duarte habría dado a conocer la situación que viene sobrellevando hace más de tres meses. Según explica en su publicación “por tercer mes consecutivo me negó el bolsón focalizado de mercadería que vengo retirando hace dos años.

Duarte explicó también que entre las excusas para no entregarle la mercadería esta persona de apellido Riquelme le habría manifestado que “no podía entregarme la mercadería porque llegaba tarde a retirarlo” o “Que eso me pasa por votar a Macri”.

“Durante la mañana del día lunes la situación empeoró. Me gritó delante de las personas; me dijo que me fuera que no tenía nada que hablar conmigo. Realizar la publicación en redes sociales fue la forma que encontré para que alguien me escuche y pueda solucionarme el problema.” Explicó.

El mismo día durante la tarde, la Sec. De gobierno, Ma. Inés Fernández se comunicó con la persona beneficiaria del bolsón y aparentemente habría solucionado la situación. Con respecto al supuesto director, Duarte dijo que “hasta ahora no he recibido ninguna llamada por parte de esta persona. Mi teléfono está transmitido al igual que mi nombre en la publicación.”

“Lo que espero es que puedan poner en ese lugar a una persona capacitada. Mucha gente este fin de año la va pasar mal porque no le entregaron el bolsón.”