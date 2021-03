Hace días atrás el PJ correntino quedó sin conducción por la renuncia del interventor Julio Sotelo ante “motivos personales”.

El Frente de Todos espera ahora un nuevo interventor, mientras algunos sectores buscan la unidad y las bases critican a la dirigencia.

El referente justicialista, Rodolfo Martínez Llano, a través de La Mañana de Noticias expresó “La renuncia era algo esperado desde hace tiempo, ya se había planteado al Ministro del Interior cuando estuvo en la sede del partido sobre un recambio de interventor para que tengamos a alguien con la decisión de poder ordenar la campaña electoral y hacer la mejor elección posible. Se planteo el nombre de Aníbal Fernández en su momento. Todavía estamos a la espera de que el poder central designe al nuevo responsable, cosa que está demorada, seguramente, por estar dentro de un proceso de cambios de autoridades en el Concejo Nacional que se va a producir el 21 de marzo”.

“En todo partido hay que producir un cambio para poder desarrollar lo que falta. Para lo que se viene, el perfil de Sotelo no es el indicado y por eso, se busca a alguien que tenga más envergadura, peso político, que conozca la realidad en Corrientes y que tenga línea directa con el gobierno nacional de manera que pueda cumplir su rol, ordene la campaña electoral y pueda llevar adelante la política en Corrientes, y atender el plano judicial y mediático. Sotelo era un 4 de copas para esto, solo era funcional a la necesidad funcional”

Asimismo señaló “aquel que se haya postulado hasta este momento no me parece muy serio ya que las condiciones no están dadas. Una vez que se haya instalado el nuevo interventor en Corrientes y genere esas condiciones, creo que van a surgir los verdaderos candidatos, es decir, aquellos que tengan la posibilidad de capitalizar un buen momento a la oposición. El Dr. Aníbal Fernández está dispuesto a ese desafío y a juntar las cabezas para brindar la mejor propuesta electoral desde el peronismo y desde el Frente de Todos. Sotelo estaba en otra posición, no era respetado ni dentro del partido ni fuera de él”.

“Hoy por hoy, no hay sector ni dirigente del Partido Justicialista que no valorice la importancia y la dimensión que tiene la posibilidad de que alguien con fuerza, con conocimiento, experiencia y decisión pueda ganar para estar al frente del PJ en Corrientes” agregó y continuó “Desde el momento en que Aníbal Fernández llegue a Corrientes y se concrete su designación, el tendrá el objetivo de ganar, en el triunfo del peronismo de Corrientes esta su propio triunfo, en su carrera política. El tiene la suficiente capacidad para llevar a Buenos Aires la propuesta que se considere mejor para os correntinos, pero también acordar con el gobierno provincial para candidatos en las bancas. La idea es tener una persona con capacidad suficiente para conducir estratégica, política y operativamente. Hoy lo importante es que haya una buena conducción”.-