Este viernes, la producción de “Mañana de Noticias” se comunicó con el referente justicialista Rodolfo Martínez Llano, desde Corrientes Capital, quien puso luz acerca de lo que está pasando en el Senado Nacional.

– Doctor, vamos a hablar de todo lo que estamos viviendo, todo lo que sucede en el Senado de la Nación y de la guerra que le declaró el Presidente de la Nación a la inflación, que estamos atravesando todos los argentinos.

– El Senado de la Nación, el día jueves finalmente completó la sanción, la homologación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que era una necesidad. Una política para poder llevar adelante, lo que decís que es el combate contra la inflación. La alternativa de que la Argentina que caiga en Default hubiese significado el abismo, la imposibilidad de controlar las variables que hacen al proceso inflacionario.

De manera que, nos guste o no nos guste, creo que el gobierno hizo lo que podía, y no había un plan b ni otra opción posible.

En ese sentido, está fuera de toda duda que lo que se hizo ayer, fue lo único que cabía y celebro que en este aspecto la oposición haya entendido que hoy por hoy, es necesario mirar las necesidades diarias de los argentinos.

– Lo que llama la atención, fue que la oposición entendió, pero parte del oficialismo parece no haberlo entendido bien.

– Esto se debe la falta de liderazgo del presidente, en lo que hace a la conducción política del partido justicialista. Esta división ha perjudicado mucho a la imagen del país, por un lado y por el otro lado al propio justicialismo. Porque al no ir todos juntos por un lado, le facilitó a la oposición que pueda arreglar su situación interna.

Ellos, hasta el momento en que hubo que rectificar el proyecto, estaban con grandes diferencias internas, que las pudieron saldar en virtud de que el justicialismo le dio la posibilidad de hacerlo.

Además, hubo que aceptar desdoblar la ley, por lo cual el justicialismo quedó con todo el peso de las medidas que hay tomar para levantar esto. O sea, que lo único que se aprobó fue la refinanciación de la deuda, pero las medidas que son consecuencias de ello, quedaron bajo las medidas y el costo del gobierno.

Creo que en ese sentido no hubo una actitud razonable, racional o lógica, pero bueno, hubo justificaciones que podrán ser más o menos válidas.

El núcleo más duro del Kirchnerismo apunta que en términos electorales, había que contener una porción del electorado, que no es menor, que está volcada hacia la izquierda y que corre el riesgo de que, en una elección futura, pueda irse hacia ese lado teniendo en cuenta que una lección con balotage, uno o dos puntos pueden significar poner en riesgo el resultado.

– El tema de no entrar en Default, usted como dirigente justicialista, cómo ve este actuar del Kirchnerismo duro, de La Cámpora, qué no acompañando al Presidente de la Nación, marcando una ruptura tanto con el Presidente como con la Vicepresidenta.

Yo respeto a las opiniones pero no las comparto. En estos días había que aprobar, sino se hubiese producido una situación de ingobernabilidad del último período presidencial.

Quiero recalcar que el problema de Argentina no pasa en sí por la deuda, sino cómo pagar esa deuda, cómo reducir la inflación. Para eso son necesarias medidas de ajuste. Este ajuste no es porque el fondo lo pidió, sino porque ningún país puede vivir gastando más de lo que ingresa.

Tarde o temprano, eso genera una consecuencia muy clara: la necesidad de financiamiento para que el déficit o a la emisión descontrolada hace que la inflación se retroalimente.

En eso tenemos que ser realistas en que Argentina debe cambiar su perfil. y priorizar el desarrollo, el crecimiento y también limitar el gasto público, el gasto político, para poder tener un saldo favorable. Tenemos que eliminar el déficit si queremos vivir con lo que tenemos, y esto es una realidad que hay que asumir.

Si la tarifa hay que pagarla más alta, hay que pagarlas. Por la simple razón que el estado subsidia las tarifas diferenciadas que terminan pagando todos, con mayor inflación.

Con las tarifas bajas, la gente no cuida el consumo. En una casa ves tres o cuatro aires acondicionados prendidos al máximo, no cuidan el consumo y esto hace de que la demanda energética sea muy alta.

– El abc de la economía de una persona común en su casa, es que no se puede gastar más de lo que ingresa.

– Exactamente. Dos más dos son cuatro, hay que tener una familia ordenada una empresa ordenada, y por lógica un estado ordenado.

Estamos financiando muchos planes sociales de gente que no trabaja, no ha trabajado y ha perdido esa cultura del trabajo.

Pertenezco al partido justicialista, las cosas que yo no estoy de acuerdo con este gobierno de Alberto Fernández, que no son pocas, prefiero decirlas porque entiendo que las elecciones se ganan o se pierden en Corrientes. Yo pienso que el justicialismo de Corrientes debe tener identidad propia, como para no asumir errores ajenos y convalidar cosas que no se han venido haciendo bien.

Cuando se habla de la reelección del presidente, al presidente hay que acompañarlo para que termine su mandato pero el justicialismo tiene que poner un candidato competitivo, que genere expectativa renovada en la gente. El crédito de Alberto Fernández en temas electorales se ha gastado.