Roberto Ramos: “La próxima vez yo me voy a defender, no voy a dejar que lo maten a mis hijos”.

Un vecino de la localidad llamado Roberto Ramos en contacto con TN Esquina narró lo sucedido con un vecino suyo que intentó agredirlo, hecho que motivó que éste llamara a la policía. En contacto con TN Esquina dijo: “Anoche aproximadamente 8 y media de la noche. Cuando estuve bañándome escuché que este muchacho de al lado que tiene 20 años estaba rompiendo cosas en la casa de él y escuché a la madre que salía gritando, porque el padre estaba pescando en la costa. Gritaba ella que llamen a la policía porque el hijo estaba rompiendo todo en la casa. Yo escuché ruido a vidrio, que caían todas las cosas, entonces sacó a mi nieto de allí y le llevo a la casa de mi hija en el fondo para guarecerlo porque llovía cascotes en cantidad”.

“Cuando llamo a la policía, el padre me insultaba con un machete en la tranquera de casa, cuando la policía venía se metió a la casa de él, luego lo llevaron y yo tuve que ir a hacer la denuncia, porque nosotros no los molestamos a ellos para nada. Según ellos dicen que el pibe está loco, pero yo no creo. Siempre fueron asi. Un día le pregunto por qué me ladrilleaba la casa y me dijo que era yo el que ladrilleaba la de él, de eso hace tiempo ya. Un día me paró en la calle y me reconoció que eran los otros vecinos que le ladrilleaban la casa”.

“Ahora vamos a ver qué pasa, que el señor Juez o el señor fiscal si es cierto que está mal de la cabeza que lo puedan internar porque ahora le erró un fijazo a mi hija y amenazó que me van a prender fuego la casa. Al hijo lo llevaron anoche, pero al padre no. Ellos buscan cualquier pretexto para hacer lio, si no me buscan pelea a mi le buscan a otro. Yo hasta ahora denuncio, porque anoche si no llegaba la policía hubiese terminado en tragedia. La próxima vez yo me voy a defender, no voy a dejar que lo maten a mis hijos. Si me siguen atacando así me voy a defender, porque ahora está así, la justicia para el que hace desastre”.