RMC BUENOS AIRES Primer triunfo en Buenos Aires del piloto Esquinense Benjamin Traverso

Con un inicio extraordinario de la temporada de RMC Buenos Aires, Benjamín Traverso se alzó con la victoria en el “Coliseo porteño”. Luego de mostrarse como uno de los máximos candidatos durante las etapas clasificatorias, cerró con un gran triunfo la competencia final. Esta actuación lo pone al mando del torneo.

El joven volante correntino, se mostró altamente competitivo desde las primeras pruebas. En la clasifica, poco le faltó para adueñarse de la pole position, situación que lo mostró como uno de los rivales a vencer en la fecha.

El día sábado, con un sol radiante y altas temperaturas para acompañar la primera jornada de competencias, se quedó con lo mejor en el primer parcial. En la segunda manga, volvió a ser personaje principal de la lucha en el lote de punta, y arribó a la cuadriculada en la 2ª posición. En la manga del domingo, cerró nuevamente desde la condición de escolta.

“El viernes fue muy positivo. Con gomas viejas estuvimos mucho más rápidos de lo que esperábamos. En la clasificación del sábado quedamos 2° y en la manga hice un excelente trabajo, y logré mi primera victoria en la categoría. La segunda manga, fue complicada. Tuve un toque cuando venía ganando y quedé 4°, pero me pude recuperar y llegué 2°. En la 3ª manga, la de hoy (domingo), no tuve una buena largada pero la pude remontar. Fue una manga en la que me divertí mucho. Los dos de adelante venían dándose mucho y por eso no me arriesgué a pasarlos. Se tocaron entre ellos y me tocaron de costado a mí. Se corrió un poco el eje, pero pude llegar”, comentó en su análisis de todo lo actuado en esta primera etapa.

En la competencia final, Benjamín tuvo nuevamente su oportunidad de mostrarse en la lucha entre los líderes. Integrando el terceto de punta del extenso pelotón de la Micro Max, supo ejecutar una prolija largada para evitar inconvenientes. Luego, fue asegurando su posición prendido en el tercero de punteros. Cuando se acomodó en la condición de escolta, se sostuvo firme durante algunos giros. Hacia la 8ª vuelta, saltó al mando de la competencia, donde se mantuvo hasta la línea de sentencia, llevándose un merecido triunfo.

Al término de esta gran primera fecha junto a RMC Buenos Aires, y en sus primeros pasos para ir en busca del pase al Mundial Rotax, explicó: “Estoy muy contento. Habíamos corrido solo dos carreras con este motor el año pasado, y no conocía el circuito. La verdad que no pensé que en esta primera fecha iba a poder ganar. Estamos todos felices”.

Luego completó: “Quiero agradecer a mi papá y a mi mamá que me acompañan siempre, a mi abuela que me mira desde el cielo, a todo el equipo Rossikart, a Martín Duhalde, a mi mecánico Nico, a Manu y a Mauri Borgert que me dieron un misil, y toda su familia, a Martín Palavecino por su acompañamiento, a mis compañeros de la categoría Escuela, a toda la gente de Esquina, a todos los que me siguen del Karting Entrerriano y a mis sponsors: Lotería Correntina, All Motors y Cablevisión Esquina”.

El excelente desempeño del fin de semana, deja ubicado al volante de Esquina al frente del certamen. Su próxima presentación será el fin de semana del 21 y 21 de abril, en el trazado de Zárate, Buenos Aires. Para disputar la 2ª fecha de la temporada y mantener sus aspiraciones a integrar la delegación argentina en el Mundial Rotax, en Brasil, a fin de este año.

RMC BUENOS AIRES – 1ª FECHA

Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, C.A.B.A.

MICRO MAX

Clasificación: 1. Keheyan, Benjamín 56,557

1ª Manga: 1. Traverso, Benjamín, 2. Falquete, Enzo, 3. Lohrmann, Bautista, 4. Panetta, Santino, 5. Daz, Lorenzo, 6. Keheyan, Benjamín, 7. Daz, Bautista, 8. Nugnes, Angelo, 9. Torres, Valentino, 10. Dore, Santino, 11. Galeano, Cristian, 12. Alessi, Juan I., 13. Cagnolo, Stefano, 14. Mariezcurrena, Pedro, 15. Strazzolini, Thiago, 16. Gattuso, Santino, 17. Bodrato Mionetto, Franco, 18. Morales, Nicolás, 19. Irazu, Gastón, 20. Levatti, Thiago, 21. Diaz, Ignacio, 22. Alenaz, Cipriano.

2ª Manga: 1. Falquete, Enzo, 2. Traverso, Benjamín, 3. Keheyan, Benjamín, 4. Daz, Lorenzo, 5. Dore, Santino, 6. Alessi, Juan I., 7. Lohrmann, Bautista, 8. Daz, Bautista, 9. Irazu, Gastón, 10. Bodrato Mionetto, Franco, 11. Levatti, Thiago, 12. Cagnolo, Stefano, 13. Nugnes, Angelo, 14. Panetta, Santino, 15. Torres, Valentino, 16. Galeano, Cristian, 17. Morales, Nicolás, 18. Diaz, Ignacio, 19. Strazzolini, Thiago, 20. Alenaz, Cipriano, Nc. Mariezcurrena, Pedro, Sv. Gattuso, Santino.

3ª Manga: 1. Levatti, Thiago, 2. Traverso, Benjamín, 3. Keheyan, Benjamín, 4. Bodrato Mionetto, Franco, 5. Falquete, Enzo, 6. Daz, Lorenzo, 7. Dore, Santino, 8. Nugnes, Angelo, 9. Lohrmann, Bautista, 10. Cagnolo, Stefano, 11. Alessi, Juan I., 12. Morales, Nicolás, 13. Galeano, Cristian, 14. Torres, Valentino, 15. Irazu, Gastón, 16. Strazzolini, Thiago, 17. Gattuso, Santino, 18. Mariezcurrena, Pedro, 19. Panetta, Santino, 20. Diaz, Ignacio, 21. Daz, Bautista, 22. Alenaz, Cipriano.

Final: 1. Traverso, Benjamín, 2. Keheyan, Benjamín, 3. Daz, Lorenzo, 4. Falquete, Enzo, 5. Levatti, Thiago, 6. Nugnes, Angelo, 7. Dore, Santino, 8. Bodrato Mionetto, Franco, 9. Alessi, Juan I., 10. Lohrmann, Bautista, 11. Galeano, Cristian, 12. Torres, Valentino, 13. Irazu, Gastón, 14. Cagnolo, Stefano, 15. Panetta, Santino, 16. Morales, Nicolás, 17. Daz, Bautista, 18. Strazzolini, Thiago, 19. Gattuso, Santino, 20. Mariezcurrena, Pedro, 21. Diaz, Ignacio, Nl. Alenaz, Cipriano.

Campeonato Extraoficial: 1. Traverso, Benjamín 96, 2. Keheyan, Benjamín 73, 3. Falquete, Enzo 70, 4. Daz, Lorenzo 60, 5. Levatti, Thiago 49, 6. Nugnes, Angelo 34, 7. Dore, Santino 33, 8. Lohrmann, Bautista 30, 9. Bodrato Mionetto, Franco 29, 10. Alessi, Juan I. 24, 11. Panetta, Santino 20, 12. Torres, Valentino 18, 13. Galeano, Cristian 18, 14. Daz, Bautista 17, 15. Irazu, Gastón 17, 16. Cagnolo, Stefano 15, 17. Morales, Nicolás 13, 18. Strazzolini, Thiago 11, 19. Gattuso, Santino 9, 20. Diaz, Ignacio 8, 21. Mariezcurrena, Pedro 8, 22. Alenaz, Cipriano 5.

FUENTE y FOTOS: E-Kart Virtual

Oscar Larroca