Rita Fernández: “Tomé la decisión de hacer la denuncia y desde el Juzgado a más de un año no se hizo nada”

Rita Fernández habla de la situación que sufre de impedimento de contacto con su hija. En con6tacto con TN Esquina dijo: “El 22 de diciembre estuvimos acá donde comentaba la situación de impedimento de contacto que se estaba dando con mi hija y esta inacción por parte de quienes deben velar por los Derechos del Niño y ante esta desesperación, porque los tiempos de la Justicia son mucho más lentos. Pasó mucho tiempo en el que pude volver a tener contacto con mi hija cinco meses después de que vino a la redacción. En esos cinco meses que pasaron hubieron vacaciones, navidad otras fiestas, cumpleaños donde yo no pude estar en contacto con mi hija”.

“Ahora se acercan nuevamente estas vacaciones de julio y el problema sigue sin resolverse ni tomarse ninguna medida ni sanción por parte de quien incumple en este delito que es el impedimento de contacto. En este caso es la sexta conciliación que vamos a hacer sin ningún resultado. En este momento ninguno de los dos tenemos la tenencia. No existe la tenencia unilateral, solamente la tenencia de hecho y en lo civil se está tratando de ver qué tipo de cuidado personal, porque ahora ya no es más tenencia. Hay que ver si va a ser compartido, si va a ser unilateral, pero mientras se resuelve eso debe existir un vínculo con la persona que no está viviendo en ese hogar”.

“Yo contaba la otra vez que yo tuve denuncia por violencia de género por el cual no continué en mi hogar. Hice la denuncia en el mes de junio en el Juzgado creyendo que iban a tener una pronta solución porque me estaba separando, me estaba divorciando y en ese mismo momento convivía con una persona que fue muy agresiva y seguía siéndolo en esos momentos por lo que era difícil la convivencia. Tomé la decisión de hacer la denuncia y desde el Juzgado a más de un año no se hizo nada por lo que debí dejar la casa porque mi vida ya estaba corriendo peligro”.