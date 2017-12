Rita Fernández: “Estoy peleando por mi hija. Duele que ni siquiera un juez le obligue a cumplir y que él se mantenga con total impunidad”

Rita Fernández viene reclamando la necesidad de ver a su hija, así lo hizo saber en contacto con TN Esquina. Con mucho pesar dijo. “Estoy peleando por mi hija, no encuentro solución a través de la Justicia, que pudiera poder solucionar esto. Desde la Justicia tienen las herramientas necesarias para poder hacer cumplir un acuerdo que nosotros firmamos el día 22 de Noviembre con quien es mi ex marido, donde ese mismo día no se cumple ni tampoco se cumplió el resto de los días. Yo estoy hace más de un mes sin ver a mi hija y me preocupa mucho el daño psicológico que le está haciendo porque llega al punto de manipular no solo a los más grandes a través de mentiras, sino tambien a una nena de 9 años que está en proceso de construcción. Para hacerme un daño a mi se la está haciendo a la nena privándome de que la vea. Este es el castigo por haber dado fin a una relación de violencia”.

“Hicimos todas las presentaciones con mi abogada de los impedimentos de contactos, de testigos que me acompañaron, de personas que saben lo que está pasando. Me siento muy manoseada, ultrajada, porque la justicia hoy yo llegué 10 y 30 hs porque creí que a esa hora era la citación, pero era a las 10 y no se pudo realizar un nuevo acuerdo. El anterior no se cumplió y por llegar yo media hora tarde no pudimos hacer otro nuevo acuerdo”.

“Vengo pidiendo hace un tiempo un régimen provisorio hasta que la jueza defina la tenencia. Ese régimen es el que firmamos el 22 de Noviembre. Ese mismo miércoles yo voy a buscarla y no me la deja llevar, porque viene la nena y me dice yo no me quiero ir porque papá me dice que vos lo vas a meter preso. Incide en el pensamiento de ella. Anteriormente nosotras nos encontrábamos solamente los sábados por una decisión de él. Yo solo quiero estar con mi hija. Hay denuncias por amenazas y agresiones que hoy me dijo el secretario del juez que quedaron archivadas porque no consideraba que era un delito. Sinceramente es un dolor muy grande y lo mínimo que pido es estar con mi hija. Cumplimos con todo ante la justicia y no tengo respuestas. Duele que ni siquiera un juez le obligue a cumplir y que él se mantenga con total impunidad”.