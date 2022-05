Pudimos entrevistar a la directora Rita Aranda quién está a cargo de la Escuela n° 279 del barrio San Antonio, sobre la reunión que tuvo con las madres de tercer grado, quienes acusan a una docente de maltratar a sus alumnos.

– Directora, queremos hablar respecto a esta denuncia que hicieron algunos padres de tercer grado, por un supuesto maltrato de parte de una docente hacia sus alumnos.

– Así es, a raíz de eso hoy tuve la presencia de algunas madres, que ayer las convoque. Ellas tuvieron un mal proceder, fueron a mi domicilio, como lo hace la señora Marisel Guzmán todos los días y ahí fue donde ocurrió todo.

La agredieron, la insultaron y también la lastimaron, entonces tuve que ir hacer la denuncia. Se presentó el médico policial para constatar cómo estaba la docente y entonces ahí fue que pedí a las madres que se acercaron hoy.

Ahora me estoy dirigiendo al Juzgado con la maestra, para hacer una denuncia ante la fiscalía, una denuncia por violencia. Esto ocurrió fuera del local escolar, como estamos amparados por la ley, por hostigamiento e insultos, voy a acompañar a la docente a hacer su denuncia.

– Con respecto a la denuncia, de este supuesto maltrato de la maestra hacia sus alumnos, ¿Qué nos puede decir?

– Es algo que no podemos comprender, porque la docente hace nueve años que trabaja en este establecimiento y jamás tuvo un problema como este. Sinceramente, estamos todos sorprendidos, porque todos los colegas están de testigos, que esta es la primera vez que ocurre.

– ¿Qué puede ser que haya sucedido, porque todas estas madres denuncien que sucedió esto?

– Por eso te digo, es algo que nosotros no sabemos el por qué y la docente estuvo presente en la reunión. Estaba muy sorprendida de que en este momento, todas juntas hablaran en contra de ella.

– Por un lado, ustedes van a radicar una denuncia por violencia de parte de las madres, o de una de ellas, hacia la docente y ahora van a ir a juzgado para radicar la denuncia de la misma manera. Una de las madres reconoce que actuó mal.

Respecto a todo lo que los padres dicen, ¿Cómo va a seguir? Porque una supervisora tiene que venir al establecimiento para hacer las averiguaciones correspondientes, ¿No?

– Sería lo correcto. Lo que yo le prometí a las madres es que iba a ser como un nexo entre ellas y la docente, de todo lo que pueda acontecer. También he decidido que a ese niño lo voy a cambiar de sección, lo voy a poner en tercer grado “A” para poder tratar de resguardar ambas partes.

– La madre del chico, con la que hemos hablado, quien agredió a la maestra, pide qué a la docente la saquen y que venga una suplente momentáneamente.

– Eso yo no lo puedo hacer, porque la docente también hizo su descargo y ella nunca actuó de esa manera. Entonces yo no puedo solicitar y tampoco tengo la facultad de mover del cargo a una docente.

Vamos a seguir todo el camino que debemos recorrer, para que llegue a un fin, que esperemos que sea favorable.

– También queremos consultarle a la docente que está con nosotros, quien estuvo presente en la reunión. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer?

– Cómo te comentaba la directora, me sorprende de que hayan ido a su domicilio y todo lo que pasó con esa señora.

– La pregunta es: ¿Por qué los padres aducen que usted tiene una conducta no adecuada hacia los alumnos?

– A mí me llama la atención, porque como decía la señora directora, hace nueve años que estoy acá. Tuve a cargo primer grado, segundo y tercero, siempre en el primer ciclo. Jamás he tenido problemas con algún niño y por ende con los tutores tampoco. Siempre fui una docente que estuve abierta al diálogo con todos los tutores.

Actualmente tengo un grupo de WhatsApp, donde también me comunico con las madres, informando sobre los chicos, e incluso la semana pasada yo mandé un mensaje, donde les dije que los días martes y jueves, los niños tenían educación física y que en ese horario se podían acercar para preguntar sobre el rendimiento de los alumnos, o si tenían algún inconveniente.

Jamás estas madres que me están acusando, se acercaron. Me llamó la atención, que ahora están todas juntas acusándome de algo que yo no cometí.

– Ustedes radicaron la denuncia y ahora van a ir al Juzgado, ¿No?

– Así es, ahora vamos a ir al Juzgado, esto está todo en manos de la justicia. Así que espero que se solucione lo antes posible, así yo puedo continuar con mi tarea docente.