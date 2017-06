Ricardo Cuenca: “Lamentablemente el Dr. Ramírez obedece a factores políticos que no tienen nada que ver con la salud”

En comunicación con el Señor Ricardo Cuenca Ex jefe de personal del Hospital San Roque quien nos informa sobre su decisión de renunciar al cargo como jefe de personal de hospital de nuestra ciudad.

“En el día de ayer luego de consultar con mi familia primero y después con el espacio político al que pertenezco por haber tomado esta decisión de renunciar al cargo el cual poseía dentro del hospital. En el día hoy entregué mi renuncia de manera escrita al director del hospital explicando el por qué de mi decisión”

“Esta es una decisión la cual no debería sorprender ya que varias veces reclamé de manera verbal al director de dicha institución y nunca obtuve ninguna respuesta satisfactoria. En la nota explico que un día llego al hospital y encuentro a una persona dentro de mi oficina la cual es privada y solamente yo puedo poseer una llave pero no, la persona tenía una copia de la llave de mi oficina. Al entrar le pido explicación o algún documento de donde está su contrato o resolución y me responde que no tenía nada pero que no se iba a mover de ese lugar. Al hablar con el director del hospital me pide un tiempo determinado para tomar “una decisión” que no se cual era esa decisión. Al tiempo como no tuve respuesta le pedí que tome una decisión de manera legal como corresponde y no fue así”

“Al no estar de acuerdo y no prestarme como cómplices de ese tipo de situaciones decisiones que tomaba el director decidí dar un paso al costado. Como ustedes saben ya que su medio (TN Esquina) hace mucho lo venía denunciando ya que hay personas que intentan utilizar las instituciones públicas como su bunker político y yo ahora desde afuera si puedo hablar, por ese motivo decido abrirme y poder hablar”

“No estoy dispuesto a negociar ilegalidades y no quiero se cómplices de este tipos de situaciones y salir sucio eso. Lamentablemente el Dr. Ramírez obedece a factores políticos que no tienen nada que ver con la salud. Espero que o volvamos a retroceder a los años 90 cuando para conseguir un trabajo debían hacer cola en la casa de algún puntero político, yo siempre he luchado sobre esto y lo seguiré haciendo”

“Hay muchas personas que no tienen la opción de elegir donde ser atendidos sino que solo tienen al hospital para ser atendidos, y esas personas tienen que ser atendidos con la mejor calidad y ser respetados no discriminados utilizando a las instituciones públicas como su bunker político como ustedes lo vienen diciendo hace mucho tiempo”

“Si alguien tuvo o tiene alguna denuncia sobre mí persona por algún acto de forma irrespetuosa ante el personal del hospital lo debe hacer ya que se que será una mentira. Porque en estos 7 años de trabajo jamás traté mal al personal de esta institución”

“No me van a arrodillar por un puesto o por un cargo, no necesito un sueldo del estado para vivir soy una persona sana y trabajaré en lo que sea”

“Estoy sumamente agradecido a todas las personas que me mandaron su mensaje de fuerzas, cariño y apoyo en esta situación”