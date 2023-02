Desde el estudio de «

TN Esquina» estuvimos en contacto telefónico con el Presidente de la UCR a nivel provincial y actual Senador provincial, el Dr. Ricardo Colombi.

El Dr. Ricardo Colombi, declaró -«Son elecciones donde indudablemente nuestro partido tiene una fuerte presencia territorial, y la Pampa no es ajena a esa presencia territorial. Es un resultado importante porque me parece que debe servir para que el resto de la dirigencia del país tome conciencia de la situación que estamos viviendo todos. A veces esta situación no es entendida por cierta dirigencia nacional, entonces el camino transitado no es el mejor. Ojalá que este resultado de La Pampa permita hacer entrar en razón a muchos dirigentes nuestros, de la alianza y de nuestro partido, y de transitar un camino diferente al que se ha transitado hasta el momento.»-

Sin embargo, profundizó -«Se está trabajando para que el partido tenga en las paso un candidato propio. Hay que ver como se resuelve, como se integra, como se planifica la interna dentro de la alianza con «Juntos por el Cambio». Si va a haber alianzas cruzadas, si vamos a llevar lista unificada de legisladores nacionales o no, está todo por verse y dentro de ese todo por verse también está la definición de los candidatos a presidente, así que estamos trabajando. Cada distrito resuelve y cada distrito fija las reglas de juego desde el punto de vista interno de las paso. Pero como todavía no está definida la cuestión nacional es muy difícil avanzar en cuestiones provinciales.»-

Para finalizar la entrevista con este medio, agregó -«Nosotros tenemos que seguir trabajando y profundizando la propuesta de «Eco». Anduve por Libertador y San Isidro. En Esquina se tiene que acomodar la cuestión, desde adentro hacia afuera. Pensar que es factible obtener un triunfo en las próximas elecciones, que van a ser junto con las presidenciales, hay que trabajar para eso. Esquina, es el mismo caso que Mercedes, que Libres, que Santa Lucia, Virasoro, San Roque. Y algunas más que tenemos que tener una estrategia en común para llevar a los municipios, pero si no se trabaja con tiempo los resultados no van a ser los mejores. Por más candidato a presidente que haya. En todos lados tenemos que potenciar eso, es decir, la unidad para fortalecer el partido, y la unidad hacia afuera para fortalecer la alianza. Yo creo que en el mes de marzo vamos a estar en la zona de Esquina, San isidro y Libertador. Potencialmente veo en Esquina la posibilidad de la unificación de la UCR, yo creo que es cuestión de criterios de la dirigencia local. Yo siempre digo que el hombre es el único animal que tropieza dos, o más veces, con la misma piedra. Creo que tanto en Esquina como en Libres, Mercedes y Santa Lucia, Virasoro, San Roque, no queremos seguir tropezando con esa piedra, así que espero que prime la racionalidad y la inteligencia.»-