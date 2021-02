Ricardo Colombi, presidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia y Senador Provincial, dialogó en La Mañana de Noticias para comentarnos sobre los temas tratados en la reunión que se llevó a cabo en Buenos Aires junto a otros referentes partidarios.

“Es importante porque a uno le permite tener una visión del partido a nivel nacional y los análisis en la economía, la salud, la política social, como marcha el gobierno y el avance que se está produciendo para poder proyectar este año en donde van a haber elecciones legislativas en la provincia de Corrientes” expresó el referente radical a inicios de la comunicación.

Asimismo, sobre las elecciones PASO dijo “hace años vengo expresando que estoy en contra de las PASO, al igual que lo expresó el gobernador Valdés y otros que están de acuerdo. El propio oficialismo no se pone de acuerdo, hay gente que quiere y otra que no. Esto también demuestra una debilidad en el presidente de la nación ya que hay un proyecto que parte de su gente no va a votar, lo que hace ratificar la visión que tiene la sociedad argentina”.

En cuanto a las autoridades nacionales, apuntó “no les importa la economía, ni la pandemia, a la vice presidenta le importa, en primer lugar, solucionar sus causas judiciales, y segundo, colocar la mayor cantidad de legisladores nacionales que le respondan a ella para que pueda hacer y deshacer a su gusto, proyectando a su hijo como candidato para presidente en el 2023”.

A nivel provincial, se encaminan las elecciones legislativas que se darán en los próximos meses y la UCR dentro del bloque ECO, se encuentra fijando metas y perspectivas a través de reuniones entre diferentes actores políticos y sociales, según las palabras de Colombi.

“Estamos trabajando adentro del partido para proyectar marcos de alianza lo mas fuertes y sólidos posible” agregó.

Algunos funcionarios y legisladores sostienen que el candidato “natural” para las próximas elecciones generales es el actual gobernador Gustavo Valdés, quien iría, ante algunos supuestos, por su reelección.

Respecto a esto, Colombi reiteró “todas las candidaturas se van a conocer a fines de marzo o, tal vez después de la primera quincena de abril y esa es la metodología de trabajo que hemos fijado. Cualquiera puede decir cualquier cosa, hay que ser cautas y racionales” y agregó “yo no voy a ser candidato a senador nacional, el partido ya tiene algunos candidatos y vamos a llevar al candidato con la alianza que se arme, pero no voy a ser yo”.

A nivel local, también se aproximan las elecciones para renovar el gobierno municipal y el partido Radical, busca recuperar este lugar para llevar adelante una nueva gestión.

En cuanto a esto, Ricardo Colombi opinó “es una situación complicada pero espero que prime la racionalidad, la inteligencia, el sentido común y se pueda armar la mejor alianza con los mejores candidatos tanto en el cargo ejecutivo como en el legislativo. La responsabilidad cae en un 80% en la dirigencia de la alianza ECO de Esquina y espero que no sigan tropezando con la misma piedra” y aseguró que el peor error que se puede cometer, tanto en el ámbito local como provincial, es dar por ganada una elección de manera anticipada.