En comunicación telefónica con «la Mañana de Noticias» el Presidente de la UCR Ricardo Colombi y actual Senandor Provincial, hablo de la mirada política interna de la UCR de Esquina donde fue muy duro para algunos sectores.

«Obviamente estamos en un proceso nosotros que hemos iniciado en el mes de Abril, la renovación de las autoridades partidarias tanto a nivel provincial como comunal y en principio estamos acompañando la renovación de autoridades en todas las comunas, desde subconvencional hasta los miembros de la juventud y comité de mayores, el día viernes estuvimos cumpliendo con Montecaseros, recorrimos Mocoretà, Juan Pujol, Colonia Libertad, hemos estado en toda la Costa del Uruguay y de esa forma prácticamente y formalmente con la provincia y nuestro partido. Pasando por Sauce, Esquina, San Miguel, de los 24 departamentos se ha producido este tipo de actos. El objetivo nuestro del Partido a la provincia es el sostenimiento y acompañamiento mediante el trabajo en conjunto del gobierno al partido y viceversa, seguir poniendo a la provincia en un contexto nacional y el objetivo principal es buscar entendimiento tomando como base lo que es hoy la Prov. de Corrientes para que pueda ser proyectado a Nivel Nacional, y aquellos que vayan a ser candidatos o quieran ser candidatos a Presidente visiten nuestro interior. Mañana va a estar Facundo Manes en Corrientes, pero no debe ser solamente Capital, tiene que estar en Goya, en Esquina, en Mercedes, que la gente tenga la posibilidad de escucharlo y aplicar sus palabras, sus discursos y bueno después optar por lo que sea más conveniente para el País. Yo soy de la idea que no tenemos gente así, lamentablemente murió Raúl Alfonsín, fue el único que se recorría todo el país haciendo campaña en el auto y desde la reforma nacional lamentablemente al establecerse en el sistema la elección directa, hemos perdido peso político y hoy en la elección es muy difícil que podamos ser realmente un verdadero País Federal llegue quién llegue a sentarse en el sillón de Rivadavia».

«Nosotros queremos jugar por el futuro del país, ese es el objetivo principal, si cambia el gobierno nacional creo que puede ser muy beneficioso para el País».

«Hasta ahora los que han demostrado y han dicho que van a ser candidatos son Facundo Manes y Gerardo Morales que se han manifestado como candidatos, tenemos candidatos muy potables y bueno despues vemos si vamos con uno o con dos a la interna, a las paso, otra cuestión que tiene que resolverse desde mi punto de vista no más allá de Febrero, es el objetivo de la UCR presentar los candidatos, hay que ver que dicen ellos».

«Las elecciones comunales también son importantes pero primero hay que definir lo superior que es el gobierno nacional, es la candidatura y el posicionamiento de Juntos por el Cambio. No equivocarnos y ser creíbles para entrar en el gobierno».

Con respecto al partido de la UCR en nuestra ciudad opinó;

«El partido tiene una Presidente que està en movimiento, un partido que tiene su presencia, más allá de las cuestiones menores y mezquinas, que todavía existen en esa Ciudad, pero hay que sostener a la presidenta y lo que se ha armado en el comité tanto de mayores como de jóvenes, dentro de 15 días voy a volver a estar para trabajar no sólo con el partido si no con todos los sectores sociales y productivos que me están llamando para llevar a cabo distintos tipos de reuniones. Los sectores mezquinos son aquellos sectores maliciosos que hicieron perder la Intendencia el año 2017 y reafirmando en el 2021, son actitudes mezquinas, ocasionando a la gente que no vaya cuando uno va a las reuniones y no se dan cuenta que nosotros solo vamos para el crecimiento del partido, pero bueno esos dirigentes son los que recibieron muchos beneficios y muy jugosos sobre todo el las últimas elecciones, tienen la visión corta y así no hacen más que perjudicar al partido».

«Tengo en agenda 7 reuniones con distintos sectores sociales que son los que definen las elecciones, no es una candidata, un candidato, o un legislador, eso no sirve, son negativos, aca votan los ciudadanos».

«No creo en elecciones internas el año que viene, espero que en algún momento prime la racionalidad».