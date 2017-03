Ricardo Colombi: “El candidato a Gobernador de la Alianza ECO va ser Radical, Ingrid Jetter quien es”?

En la víspera de su arribo a la localidad de San Cosme para inaugurar una planta de Elaboración de Alimento, el Gobernador de la Provincia Dr. Ricardo Colombi dialogó con Sudamericana. En un raid por varios temas de actualidad, desconoció a su compañera de alianza la Lic. Ingrid Jetter quien desde la pata del PRO integra junto a ECO la alianza Cambiemos, quien además expresó abiertamente sus intenciones de ser la candidata al sillón de Ferré. Insistió que el candidato será Radical y respecto al acto de la UCR de mañana advirtió que “no habrá anuncios”. En este sentido agregó que “el candidato puede conocerse en abril”, dado que “no hay apuro” remarcando, “nosotros manejamos los tiempos, esta es una carrera de resistencia no de velocidad, porque algunas con el tiempo se desinflan”. En cuanto al tema salarial docente, indicó que el incremento será de entre un 16 y un 18 %, hasta llegar al 35% y que “es difícil dar más detalles porque cada liquidación tiene su particularidad”, adelantando que, “no habrá nueva convocatoria al sector gremial docente y que solo habrá que espera el anuncio salarial”, el que se espera sea convocado por Hacienda en los próximos días. Se refirió nuevamente al candidato de ECO- Cambiemos insistiendo, “será Radical” y ratificando su confianza y posicionamiento en Capital, “Vamos a ganar la Capital”, aseveró el Mandatario provincial.

El Dr. Colombi se refirió a la inauguración de la Planta de Elaboración de Alimentos que tendrá lugar en la localidad de San Cosme. “Esto es muy importante porque tiene que ver con el trabajo y el apoyo a los pequeños productores de la zona, contar con esta herramienta productiva es fundamental para el trabajo y la producción que llevan adelante. Le va a permitir a los pequeños productores poder potenciar su trabajo y sus resultados económicos”, sostuvo.

Respecto a las nuevas tarifas energéticas, teniendo en cuenta que según las declaraciones del Sub Interventor de la Dpec, Alfredo Aun, es menor el impacto para los usuarios que para la provincia la tarifa aplicada por Transnea, “el tema energético es una constante, siempre sostenemos que va a llevar muchos años; el éxito de este gobierno, desde el punto de vista de materia energética, es cambiar la matriz, que viene de la década del 90’ y del Menemismo, hoy tenemos graves problemas en el sistema energético nacional al cual Corrientes no escapa, por lo indudablemente vamos a tener que transitar un buen trecho”. Remarcando que, “este verano en el contexto provincial hemos podido pasar un 70 por ciento mejor la situación que años atrás”.

NEGOCIACIONES CON GREMIOS DOCENTES: NO HABRÁ NUEVA CONVOCATORIA

Tras el desencuentro de las partes, provincia y gremios, que tuvo lugar el pasado viernes, oportunidad en la que se debía rubricar el acuerdo de la contrapropuesta tras el cuarto intermedio, el gobernador dijo, “el gobierno anunciará directamente la política salarial tal cual habíamos establecido el 1º de marzo, vamos a continuar con ese camino y no habrá nuevo encuentro con los docentes”.

Respecto al incremento y la fecha en la que comenzará a regir en los salarios expresó, “en algunos sectores si en otros no sabemos”. Consultado por cuales serían los porcentajes, “hablamos de lo que va a significar el aumento durante el año, eso se va a ir escalonando, se va comenzar con un promedio de entre el 16 y 18 por ciento para llegar al 35%, tal cual se adelantó el primero de marzo; los tramos y números concretos los va a anunciar el propio ministerio de Hacienda”.

En cuanto al recorte a nivel Nacional de lo que se le enviaba a 6 o 7 provincias, advirtió “ya estamos pagando, nos hicimos cargo son casi 40 millones de pesos más por mes”, apuntando contra ciertos gremios, “eso es lo que cierta dirigencia gremial no ha entendido y ha priorizado sus intereses particulares, lo único que hicieron fue perjudicar a aquellos docentes que no fueron a trabajar porque ellos no sufren ningún tipo de descuento, ellos cobran jugosas sumas de dinero”. A partir de esto y consultado por la convocatoria nacional a paro por paritarias nacionales llevada la consulta a la adhesión de los docentes locales, “el docente de vocación ha respondido como siempre lo hace, ha ido a trabajar, ha respondido a las expectativas no solo como docente sino como ser humano, entiende que este es el camino que hay que seguir; queremos reconocer al directivo y al docente que lleva puesta la camiseta de la educación, y que más allá de las circunstancias y las demandas la prioridad es la formación de los niños”, reconoció.

En otro orden de cosas, criticó fuertemente al empresariado que no acompaña las medidas del gobierno nacional, “lamentablemente no hay un acompañamiento del empresariado, en el tema de los alimentos los precios no tienen razón de ser, no hay motivo alguno”, sostuvo. “Creo que cierto sector empresarial son hijos de rigor, porque todo lo que el Estado había propuesto, se llevó acabo en apoyo de las economías regionales, el cepo cambiario, la devolución de las retenciones, pero lamentablemente no se tuvo la misma respuesta por parte de cierto sector empresarial y es lamentable, no se dan cuenta que el Mercado argentino tiene un techo y tendrían que haber acompañado las decisiones que en materia económica adopto el gobierno”.

Colombi señaló que al empresario correntino también le caben estas críticas, “Creo que tendrían que haber acompañado”.

CONVENCIÓN PROVINCIAL DE LA UCR

Las expectativas se acrecientan con el pasar de los días tras la llegada del mes de marzo y la falta de anuncio por parte de la alianza de ECO- Cambiemos del candidato a la gobernación. Teniendo en cuenta que mañana se llevará a cabo en Capital la Convención y se espera algún anuncio en este sentido señaló, “No va a haber ningún anuncio”, en materia de candidatos. “Vamos a hacer una nueva alianza social y política, si en ese sentido hay entendimiento, bienvenido sea”, agregó.

“Hay tiempo para que se conozca el candidato”, continuo. “Esta es una carrera de resistencia y no de velocidad; el candidato puede conocerse en marzo o puede ser abril”, remarcó.

PEDIDO DE INTERNAS EN ECO-CAMBIEMOS PARA DEFINIR AL CANDIDATO

Ayer, la Delegada Regional de Vialidad Nacional y referente del PRO, Lic. Ingrid Jetter sostuvo en los estudios de Sudamericana que la mejor forma de definir al candidato de ECO- Cambiemos sería con una interna. Consultado por esta posibilidad el Gobernador dijo, “No conozco a Ingrid Jetter”. Y volvió a ratificar, “el candidato va a ser Radical”.

Nosotros manejamos los tiempos para definir el candidato.