El Comisario del PRIAR Manuel Nosmor informo de como estaría los controles en uno de los ingresos a la provincia de Corrientes en zona de Guayquiraro, después de que haya salido una falsa información de que no se puede ingresar a la provincia por el aumento de casos de coronavirus.

“Por el momento no tenemos ninguna directiva, esta mañana me comunique a Corrientes Capital continuando de la misma manera, carne de vacunación almenas la primera dosis, al no tenerlo un PCR negativo no mayor a 48 hs del lugar de orinen de donde viene la persona y si no cuenta con ninguna de esas dos cosas si tuvo Covid el alta médica, con esa tres condiciones una persona puede ingresar a la provincia de Corrientes”. Expreso Nosmor

“Permiso no para ingresar a la provincia no se pide más ni se solicita más, en definitiva continuamos como lo veníamos haciendo hasta el momento, con los tres requisitos que una persona debería tener puede ingresar sin ningún problema”.

“Mis superiores están esperando que definición toma el Ministerio de Salud y el gobierno de la provincia respeto a el aumento de casos que es de público conocimiento y que esta preocupando a las autoridades sanitarias”.

“Para salir de la provincia no se le pide nada solo al ingresar se le pide uno de esos tres requisitos; carne de vacunación, PCR negativo o alta de Covid”. Finalizo Nosmor