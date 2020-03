Este lunes profesionales del área de salud expresaron su descontento a través de las redes sociales por la falta de responsabilidad social de muchas personas que pasan por alto la cuarentena de prevención establecida.

La imprudencia, a nivel local, se manifestó con personas que salieron a cenar fuera de sus casas y circulaban por la ciudad con jóvenes y niños que jugaban en la vía pública.

Algunos de los médicos de la guardia del hospital San Roque consideraron estas acciones como “desmoralizante”, entre otras cosas, la cuenta de uno de los profesionales, la Dra. María José Pellegrini, manifestó: “Por favor, necesitamos ayuda de la policía, necesitamos que se tome en serio esto. Hay que cerrar, somos ciudad turística, por favor frenen los ingresos tenemos que cuidarnos, vamos a colapsar. No somos Europa, no somos Estados Unidos no tenemos infraestructura, tenemos voluntad que ante una pandemia no es suficiente”.