Resolución 525: Noticias favorables para 25 empleados, representados por la Dra. Romina Baibiene

La Dra. Romina Baibiene, representante de los trabajadores municipales que fueron suspendidos en sus puestos de trabajo, en contacto con TN Esquina se refiere a cómo se está llevando a cabo el proceso judicial. “En cuanto al grupo que yo represento, hay buenas noticias, hay resolución favorable. Se trata de 25 personas que están dentro de la resolución 525. Este conflicto surgió a partir de la resolución del juez Candás de la Administración del Fuero Administrativo de la ciudad de Goya; se trata de una suspensión de dicha resolución que no permite el pase a planta de los empleados municipales. Este primer paso por suerte ya lo hemos resuelto de manera favorable gracias a la Doctora Nidia Alicia Billinghurst de Braun, quien resolvió dejar sin efecto la resolución del juez Candás, es decir, la resolución vuelve al estado en que ya estaba antes pero, únicamente para los empleados que yo represento.”

“Ahora tenemos que esperar, ajustarnos a lo que dice la ley de procedimientos. Muchos de los empleados que han quedado suspendidos sin ningún tipo de ingreso, se encuentran en un estado de precariedad, haciendo changas, que está muy bien, pero no tienen aporte jubilatorio, ni cobertura social, mucho menos ingresos para su familia y eso no es bueno para ningún tipo de ciudadano.” Concluyo Baibiene

N° 109 CORRIENTES, 10 DE OCTUBRE DE

2018.

Y VISTOS: Estos obrados: “INCIDENTE DE SUSPENSION DE DECISION

ADMINISTRATIVA EN AUTOS: MUNICIPALIDAD DE ESQUINA (CTES.)

S/ ACCION DE LESIVIDAD” Expediente N° IO1 32953/1;

Y CONSIDERANDO: LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARIA HERMINIA

PUIG DIJO:

I.- Vienen estos autos a despacho en honor al llamamiento de

“AUTOS PARA RESOLVER” de fs. 647 y orden de votación allí establecido.

II.- Que el Tribunal de grado dictó la Resolución N° 07 del 20 de

marzo de 2.018, por el cual hace lugar a la medida solicitada por la

Municipalidad de Esquina y en consecuencia suspende la vigencia y los

efectos de la Resolución N° 525/2017 emitida por el Departamento

Ejecutivo Municipal de dicha ciudad. Contra ella, los presentantes de fs.

33/38 y vta., fs. 46/51 y vta., fs. 60/66 y vta., fs. 74/79 y vta., fs. 88/93 y

vta., fs. 102/107 y vta., 116/121 y vta., 130/135 y vta., 144/149 y vta.,

158/163 y vta., 172/177 y vta., fs. 186/191 y vta., fs. 200/205 y vta., fs.

214/219 y vta., 228/233 y vta., fs. 242/247 y vta., fs. 255/260 y vta., fs.

269/274 y vta., fs. 282/287 y vta., fs. 296/301 y vta., fs.310/315 y vta.,

324/329 y vta., fs. 338/343 y vta., fs. 352/357 y vta., fs. 366/371 y vta.,

fs. 380/385 y vta. plantean sendos recursos de apelación, de los que se

ordena correr traslado a fs. 506, mereciendo respuesta de la Municipalidad

de Esquina. Por auto N° 5052 (fs. 636/637) se conceden los recursos

deducidos por los Sres. Carlos Ariel Fleitas, Ivana Soledad Bordón, Félix

Manuel Barrios, María de los Angeles Diaz, Miguel Angel Ruiz Diaz, José Ma.

Emanuel Diaz, Oscar Acosta, Mirta Liliana Cañete, Andrea Gabriela Segovia,

Javier Agustín Pereyra, Enzo Hernán Cañete, Ricardo Alberto Molina, Walter

Daniel Saibene, Gabriela Estefania Bordón, Teófilo Luciano Lugo, Emma

Lucia Bordón, Miguel Ángel Bordón, Marisol Sanchez, Félix Marcelo Cabral,

Ángel Claudio Acevedo, Argentino Saibene, Santiago Javier Coronel,

Francisco Ramón Aguirre, Félix Alejandro Ojeda, Javier Eduardo Pizzul y

Cristian Arnoldo Aranda, en relación y con efecto devolutivo.

III.- Para así decidir el magistrado de origen entiende que la

Resolución N° 525/2017, dictada por el DEM y por la cual se pasa a planta

permanente a un conjunto de agentes públicos que se hallaban vinculados

mediante contratos, afectaría a simple vista al Erario Público, dado que la

misma se dictó “sin que se haya analizado en profundidad los recursos del

municipio, ni se analizaron las consecuencias económicas de semejante

decisión y mucho menos se haya contado con un informe técnico que lo

legitime para tomar tan trascendente disposición. Incumpliendo también la

regulación reglada residual y técnica”, afirmando que con la concesión de la

medida cautelar se salvaguarda el interés público.

IV.- Los recurrentes, coincidentemente refieren que la resolución N°

07 de fecha 20.03.2018, les causa los siguientes agravios:

a) El magistrado de origen no ha tenido en cuenta que la resolución

N° 525/2017, que ordena el pase a planta permanente de los recurrentes,

entre otros, es un acto administrativo firme, consentido y generadora de

derechos subjetivos, que goza de la presunción de legitimidad de los Actos

Administrativos, razón por la cual estiman que el requisito de verosimilitud

del derecho, se encuentra debidamente acreditado.

b) El juez interpreta erróneamente los requisitos para el ingreso a la

función pública establecido en el art. 244 de la Carta Orgánica,

desconociendo la modalidad existente tanto en el orden Municipal como

Provincial del pase a planta permanente de los contratados, negando una

realidad existente en perjuicio de los empleados públicos.

c) Los recurrentes alegan que no se encuentra acreditado el

requisito de peligro en la demora por el desfasaje económico que provocó el

pase a planta permanente, toda vez que “todos los agentes que adquirieron

la planta permanente, revestían la situación de agentes contratados de la

municipalidad”, es decir ya venían cobrando sueldos por lo que no existen

erogaciones nuevas.

d) Finalmente, alega que en la resolución recurrida se ha incurrido

en una interpretación errónea de la valoración del art. 17 de ley 4106, ya

que se sostiene en suposiciones y en la eventualidad del daño que la

resolución N° 525 puede ocasionar al Erario Municipal, sin que la

Municipalidad de Esquina haya acreditado que “el daño de la ejecución es

mayor al daño que genera la suspensión del mismo”.

V. Así los planteos vale aclarar que los jueces no estamos obligados

a tratar todos los argumentos sino sólo los conducentes a la solución del

conflicto (144:611, 258:304; 262:222).

Entrando al análisis de la cuestión venida a estudio, estimo que lo

esencial para determinar la procedencia o no del recurso, parte de analizar

la verosimilitud del derecho alegado por la Municipalidad de Esquina al

solicitar la suspensión de la Resolución N° 525/2017; y sin entrar a analizar

la situación particular de cada recurrente, que deberá estimarse

puntualmente al resolver la cuestión de fondo, estimo que no se ha

cumplido y explico por qué.

Habiendo analizado las constancias de la causa, no puedo

desconocer los recaudos especiales que requiere la procedencia de una

medida innovativa de las características de la analizada, como la

probabilidad y no simple verosimilitud, como requisito básico y esencial.

Del riguroso análisis efectuado por el Dr. Castello (Addenda al libro del Dr.

Julio E. Castello. Procedimiento Civil Correntino, pág. 14/17, ed. Mave,

Ctes. 2007) nos señala que verosimilitud es sinónimo de probabilidad,

aunque también reconoce que el legislador ha querido establecer como

presupuesto de la medida cautelar innovativa un grado mayor de certeza al

que otorga la verosimilitud del derecho, así como el daño irreparable, por lo

que afirmar que en éste tipo de medidas innovativas, entiéndase las que

pretenden el cambio de una situación de hecho existente, merece un grado

mayor de verosimilitud para que la judicatura de manera preventiva y

unilateral adelante la protección al solicitante de la medida.

En la especie, la Municipalidad ha solicitado que por medio de la

medida cautelar se suspenda la ejecución de la Resolución N° 525/2017,

mientras que los recurrentes solicitan que la misma mantenga su ejecución

durante la sustanciación del proceso, y que sea la sentencia definitiva la que

resuelva la lesividad o no de la misma.

Lo cierto es que la medida cautelar concedida vuelve a la calidad de

contratados a los recurrentes y con ello se deja librado el futuro de su

fuente de ingreso a la voluntad de la Municipalidad de Esquina, que es su

empleador y quien podría así revocar el contrato, no renovarlo a su término,

vulnerando así derechos constitucionales.

Que la resolución N° 525/2017 ordena el pase a planta permanente

de contratados en la misma clase y categoría que establece cada contrato,

por lo que no veo de que pueda existir el desfasaje económico que señala la

resolución recurrida, dado que desde la suscripción de los contratos los

valores de los salarios debieron presupuestarse, por ello no advierto la

verosimilitud del derecho, ni el peligro en la demora que autorice a disponer

medidas que importen un anticipo de jurisdicción a favor de la parte actora.

El Superior Tribunal de Justicia ha afirmado en función de ello que

“…como presupuesto de viabilidad de la medida cautelar innovativa no

basta la simple verosimilitud del derecho sino que debe ser probable, pues

altera el estado de hecho o derecho existente habida cuenta que se

configura un anticipo jurisdiccional favorable respecto del fallo final de la

causa…

” LEGAJO DE APELACION EN AUTOS: INCIDENTE DE MEDIDA

CAUTELAR EN AUTOS: MACHUCA MIRIAM GRACIELA C/ INSTITUTO DE

LOTERIAS Y CASINO DE LA PCIA. DE CTES. S/ AMPARO E01-45770/4.

En el entendimiento de que la pretensión de la parte actora no tiene

hoy los visos de verosimilitud de su derecho, ni el peligro en la demora,

propicio hacer lugar a los recursos de apelaciones deducidos y revocar la

resolución N° 07 del 20.03.2018, sin perjuicio de que en caso de que se

acrediten otras circunstancias vinculadas a la pretensión se autorice una

nueva evaluación la cuestión y se modifique lo aquí resuelto, pues lo

dispuesto en cuestiones vinculadas a medidas cautelares son

sustancialmente provisorias y no causan estado.

Por ello, propicio la admisión de los recursos de apelación de fs. fs.

33/38 y vta., fs. 46/51 y vta., fs. 60/66 y vta., fs. 74/79 y vta., fs. 88/93 y

vta., fs. 102/107 y vta., 116/121 y vta., 130/135 y vta., 144/149 y vta.,

158/163 y vta., 172/177 y vta., fs. 186/191 y vta., fs. 200/205 y vta., fs.

214/219 y vta., 228/233 y vta., fs. 242/247 y vta., fs. 255/260 y vta., fs.

269/274 y vta., fs. 282/287 y vta., fs. 296/301 y vta., fs.310/315 y vta.,

324/329 y vta., fs. 338/343 y vta., fs. 352/357 y vta., fs. 366/371 y vta.,

fs. 380/385 y vta., en consecuencia dejar sin efecto la Resolución N° 07 del

20 de marzo de 2.018. Con costas a la Municipalidad de la Ciudad de

Esquina.

Regulando los honorarios profesionales de los representantes de los

recurrentes, en conjunto, en el 30% de lo que corresponde a la instancia de

origen, suma a la que se le adicionará el IVA si acreditare estar inscripto en

el rubro. (art. 68 del CPCC). ASI VOTO.

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA NIDIA ALICIA BILLINGHURST DE

BRAUN DIJO:

Adhiero al voto de la Sra. Vocal pre opinante, por compartir sus

fundamentos. ASÍ VOTO.

SE RESUELVE: 1°) ADMITIR los recursos de apelación de fs. fs. 33/38 y

vta., fs. 46/51 y vta., fs. 60/66 y vta., fs. 74/79 y vta., fs. 88/93 y vta., fs.

102/107 y vta., 116/121 y vta., 130/135 y vta., 144/149 y vta., 158/163 y

vta., 172/177 y vta., fs. 186/191 y vta., fs. 200/205 y vta., fs. 214/219 y

vta., 228/233 y vta., fs. 242/247 y vta., fs. 255/260 y vta., fs. 269/274 y

vta., fs. 282/287 y vta., fs. 296/301 y vta., fs.310/315 y vta., 324/329 y

vta., fs. 338/343 y vta., fs. 352/357 y vta., fs. 366/371 y vta., fs. 380/385

y vta., en consecuencia dejar sin efecto la Resolución N° 07 del 20 de

marzo de 2.018. Con costas a la Municipalidad de la Ciudad de Esquina. 2°)

Regular los honorarios profesionales de los representantes de los

recurrentes, en conjunto, en el 30% de lo que corresponde a la instancia de

origen, suma a la que se le adicionará el IVA si acreditare estar inscripto en

el rubro. (art. 68 del CPCC). 3°) Insertar, registrar y notificar.

