“La Mañana de Noticias” habló con Reinaldo Cáceres, ex jugador del Club Santa Rita, de la situación por la que pasa el club, con un posible remate de la sede por falta de pagos.

– Reinaldo, quisimos hablar con vos de la situación que lamentablemente está el club de tus amores, que es Santa Rita. Ayer vimos un posteo tuyo un poco sentido, que te da tristeza sabiendo que comenzó otra vez la liga esquinense de fútbol y Santa Rita no va a participar.

– Sí, la verdad que fue un posteo que me tocó el corazón, es muy triste. Salí yo y la mayoría de mis hermanos jugaron ahí, salimos campeones y jugamos torneos nacionales, argentino A, vivimos toda una vida y ahora que no está el club. Directamente no juega nada, la cancha es un baldío, a veces cortan el pasto porque hay otro equipo que se entrena, pero Santa Rita no hace fútbol, no tiene fútbol, es una tristeza.

– Vos lo dijiste jugó el Nacional A en su momento. Muchísimos torneos provinciales, campeones en la liga muchas veces. Santa Rita en el fútbol fue el único club que dejó muy alto la vara, ¿No?

– La verdad que creo que Santa Rita dejó a los clubes que quieren ser, una vara muy alta. Yo tenía amigos que jugaban en otro club y querían jugar en Santa Rita, porque Santa Rita era lo mejor. Jugada todos los torneos, peleaban todos los torneos. Ver ahora que directamente no participan en nada ni en infantiles. Siento mucha tristeza y ojalá que más adelante se pueda resolver y pueda volver a hacer el club Santa Rita que todos conocíamos. No entiendo cómo se perdió un club tan grande.

– ¿Qué podés decir vos, como ex jugador y como hincha que ama a Santa Rita, a los dirigentes o a la persona que hoy lo tiene al frente?

– Cosas malas no, porque no sirve de nada. Solamente que trate de buscar una solución. Sí tenemos que dar una mano, empezar de cero, obviamente encabezando ellos, que son los dirigentes en este momento, que puedan hablar con los jugadores, con los ex jugadores, con la gente que quiera trabajar para sacar adelante el club.

Uno tiene ganas de meterse, de levantar el club, pero si la dirigencia no muestra nada de interés, uno no se anima.

Ellos deberían buscar las soluciones y si tenemos que empezar de cero, vamos a empezar a hacer, es la realidad.

– ¿Y qué se le puede también decir a la dirigencia política? Porque no sé si estás al tanto, pero existe la posibilidad de que la Sede salga a remate por las deudas que tiene con empresas, que han demandado por falta de pago, la gente que hizo las tribunas de la cancha de básquet y los ex jugadores por falta de pago de sueldos y algunas otras deudas más, por esto está peligrando de remate la sede.

– No sé qué decirte, cuando me enteré que estaba en remate por todos los motivos que vos mencionaste. La política yo no la entiendo mucho, pero deberían buscar la forma para que no vaya a remate. Pasó mucho tiempo y nadie hizo nada, teniendo la oportunidad de hacer, no se hizo nada.

Santa Rita albergaba muchos chicos en el básquet, en el fútbol, sacaba chicos de la calle.

– Recordamos el semillero tremendo que tenía en el fútbol. Se podría hacer algo parecido al club Huracán de Corrientes, que hinchas y socios se pusieron al frente y pudieron evitar lo que podía haber sido el remate del campo de deportes y el estadio.

– Sí, algo de Huracán de Corrientes lo has leído. Sería buenísimo que nos juntemos los jugadores, los hinchas, los socios y tratar de sacar adelante club. Como te digo, si tenemos que empezar de cero lo vamos a hacer, pero la gente que está a cargo ahora debería dar directamente un paso al costado.