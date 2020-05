En la semana pasada, un vecino de la localidad, Oscar Ramírez, se encontraba en el Registro del Automotor realizando trámites para la transferencia de un vehículo.

Mientras completaba los formularios correspondientes, se le solicitó abonar por supuestas multas y poder continuar así con la transferencia, a lo que Oscar accedió. Sin embargo, al pedir los comprobantes, éste se encontró con la sorpresa de que dichas infracciones no coincidían con su situación.

“Pedí los papeles y se me registró con varias multas. Dos de ellas Provincia de Buenos Aires, una en Avenida de la Unidad Nacional 780 con fecha del 3/09/18, otra en la Avenida Bancalari el 13/09/17, y otra, en CABA, por Avenida Libertador. Me dirijo a quien me atendía en el registro y le explico que no viaje nunca a Buenos Aires y qué podía hacer ante tal situación, a lo que el empleado insiste en que debía abonar. Si bien no eran montos muy altos, no me correspondía pagarlos” contaba Ramírez, a través de un contacto con La Mañana de Noticias.

Asimismo, continuó “de igual modo, pague las multas porque no podía perder la operación, pero atender a esa irregularidad quedó pendiente. Hay que prestar atención a la acción de haber mostrado eso después de haber terminado toda la operación, sin dejarme otra opción que pagar”.

Ante esta situación, Oscar Ramírez recurrió a la asesoría de gestores, los cuales aconsejaron hacer el reclamo para prestar al antecedente y alertar.