En comunicación con Eduardo Pellegrini, presidente de la Asociación de Futbol de Salón y presidente del Club Sacachispas en Esquina, hablamos sobre cómo continua el futsal y las prácticas deportivas en nuestra localidad.

Este jueves, con la posible llegada del Gobernador Gustavo Valdés y el Secretario de Deporte Jorge Terrile, se estima una reunión junto a todos los clubes y asociaciones para abordar a la cuestión.

“Nosotros también estanos con una incertidumbre. No sé si ellos lo tienen claro, pero queremos saber si podemos iniciar este año o no para darle novedades de manera responsable a nuestros jóvenes y deportistas” expresó Pellegrini, que hasta el momento no recibe noticias favorables.

“Necesitamos claridad en lo que nos digan para que nosotros estimemos una fecha. Somos nosotros los que estamos en el medio pero las decisiones no pasan por nosotros” remarcó, considerando la importancia de tener claridad para llevar adelante o no la programación de distintos campeonatos.

Por otro lado- y finalizando con el contacto-,en cuanto a las modificaciones en el estatuto del basquetbol, donde en las próximas reuniones podrán estar presentes no solo presidentes de asociaciones sino también de clubes, muchos se mostraron en contra. Por su parte, Pellegrini comentó que “uno de los planteos que hice en su momento, fue esto. Creo que es importante tener la correcta información para transmitir a nuestros deportistas, todavía no se sabe si se va a aprobar pero no lo considero viable”.-