Desde Pueblo Libertador, Raúl “Hucho” Cañete, del frente “Unidos por Libertador”, confirmó su candidatura como vice intendente, acompañando a la fórmula que encabezará el actual intendente del pueblo, Arnaldo Arce, en las elecciones municipales que se darán en el mes de agosto.

En contacto telefónico, Cañete afirmó “Si bien esto se cierra el día 10 de julio, el día sábado 3 se tomó la decisión a nivel interno, estábamos dejando el lugar para ver si llegábamos a un acuerdo con algún socio político pero, dado el tiempo, se decidió eso. Para el día miércoles creemos que estará lista la fórmula que vamos a ofrecer para las elecciones de Libertador”.

Asimismo, expresó “Yo estuve alejado de la gestión política un tiempo, estuve trabajando mucho a nivel familiar y por eso me costó tomar la decisión porque estuve bastante ocupado con eso, pero después, al ver que no aparecía un compañero de fórmula para Arce, desde provincia me aconsejaron que debía darle una mano, además pasó lo que asó con el vice intendente Humberto Osorio y yo en lo personal, ya no quería estar al frente de tanta responsabilidad, pero mucha gente pidió que volviera y ya está, al momento en el que nos toque ganar vamos a tener que asumir. Hay muchas personas que dijeron que iban a darme una mano en la parte legislativa, asesorándome. El acompañamiento que hago es más que nada por el partido, nunca hemos perdido una elección”.

En cuanto a la decisión del vice intendente Humberto Osorio de disidir del partido buscando su candidatura como intendente, Cañete comentó “Me parece que en esto él se apuró, le dije y hablé con él diciéndole que quizá no era momento para decidir. No debía salir del partido, quedar afuera sería lo peor pero no quiso entender. Hice que hablaran con Arce y lo hicieron por horas pero no. Se largó y ya está. Somos amigos, pero la decisión ya está. La relación está bien, es buena, no hay problemas, sólo que no quiso esperar y armó un frente aparte”.

“Es difícil hacer frente a una elección si no se tiene una estructura armada, me parece que no era momento para que él se largara. Pueblo Libertador demostró que es del Partido Nuevo (PANU). A hora a nosotros sólo nos queda definir el lugar a concejal y suplente, pero el día miércoles vamos a estar tratándolo en una reunión” finalizó.