Raúl Dal Lago, referente y dirigente político del Justicialismo local, habló en La Mañana de Noticias sobre la candidatura del gobernador Gustavo Valdés y cómo marchan las estrategias partidarias para las elecciones municipales de este año que se aproximan.

“Lo que puedo decir es que siempre se hizo difícil confluir entre todas las fuerzas internas del justicialismo en una sola opción y más ahora que estamos en pandemia ya que para aquellos que no están en gestión de gobierno se les hace más difícil ponerse de acuerdo. Es evidente que al no haber una conducción firme la fuerza se diluye. El gobernador ha demostrado que, prácticamente, no le da opción a la oposición, está claro el resultado, mucha gente del justicialismo va a acompañar al gobernador, aunque algunos no se sientan representados. La culpa no es del gobernador sino de la falta de la dirigencia y conducción del justicialismo provincial”, expresó Dal Lago a inicios del contacto, en base a la reunión que se dio entre Valdés y el ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, quien habría manifestado el apoyo y acompañamiento hacia la reelección del actual gobernador más allá de formar parte de la oposición.

“Nosotros entendemos que a nivel nacional hay tres fuerzas políticas que comparten la administración del poder, que son La Campora, el Justicialismo y el Frente Renovador. Son tres vertientes filo justicialistas entre las que se generan ciertas tensiones y eso se transmite en el resto del país, ese es el problema actual del partido. Es natural que Cemborain, como mucha otra gente que hace política, migre hacia lugares donde haya un orden político más estable. Hoy por hoy, el orden político del Justicialismo es muy inestable y no genera una identidad política, ni económica ni de ninguna otra índole. Que no sorprenda que muchos dirigentes justicialistas vayan con ECO”, agregó.

Asimismo, afirmó “La actitud de algunos dirigentes hace que se despierten fantasmas en la gente, como por ejemplo Colombi con una centralidad de poder. Es como si acá todos tuvieran que ir junto a Hugo Benítez y el que no queda afuera y pierde, y no es necesario ese destrato. No es necesario despertar fantasmas del autoritarismo. Quizás hoy Valdés gana a muchos porque entendió y supo ser más abierto”.

En cuanto a la estrategia política de programas de Diversidad de Género, dijo “Es parte de la estrategia política actual, hoy si no se habla de diversidad y de desarrollo sustentables no podemos hablar de una política del futuro. El justicialismo de Esquina tiene un vestigio de la época del ´70. Hay formas de políticas que se transmiten también dentro de un partido. I no hay adaptación a los tiempos modernos, la fuerza política va a quedar relegada a un segundo o tercer plano”.

Respecto al ámbito local, expresó “Espero que en estos cuatro años de gestión el intendente haya entendido, hay tres o cuatro dirigentes que pululan alrededor de quien está en la conducción del poder y le hacen romper puentes con gente que aportaría mucho a la comunidad de Esquina. Son dos concejales, básicamente, y el secretario de Salud que para ellos acomodarse, impiden cualquier tipo de alianza o acuerdo político que se pueda hacer. Quedo claro que si el intendente no apoyaba nuestro espacio político después de la interna que tuvimos, otros tampoco iban a acompañar. Muchos priorizan el YO antes que el NOSOTROS”.

“El peor error que uno puede hacer es cortar canales de diálogo, hay que dar espacio a nuevas generaciones. Nadie dice que salgan del ruedo político, pero que pongan en pausa y dejen lugar. Yo soy un líder del justicialismo adversario de la conducción actual, siempre quise estar adentro para mayor participación, como mucha gente”.-

“Estoy dispuesto hablar y llegar a un acuerdo con el Intendente Benítez, para que el Partido Justicialista siga gobernando el Municipio de Esquina” Finalizo Dal Lago