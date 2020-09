Desde su redes sociales, Raúl Dal Lago expresó cuán importante es abrir el dialogo dentro de la estructura Justicialista para no perder en las próximas elecciones.

En comunicación con Dal Lago, a través de La Mañana de Noticias, sostuvo que “somos actores sociales que respondemos al interés del pueblo. Después del esfuerzo que se hizo durante muchos años, logramos ganar en Esquina contra un sistema de autoritarismo. Por una discordia entre dirigentes creo que no puede volver al pasado. Todos debemos estar abiertos al dialogo y al consenso, no debemos cerrarnos a las alianzas. Dentro de nuestro partido soy solo un actor más”.

Durante el dialogo, sostuvo que el Justicialismo debe limar asperezas y encaminar hacia la consolidación de cara a las elecciones municipales, buscando la administración municipal.

“Creo que no debemos volver atrás. El candidato lo pondrá la gente, mientras tanto nosotros debemos ser consecuentes con la voluntad y a opinión del pueblo. Voy a poner lo que tenga que poner de mi parte para recuperar el gobierno municipal. La política pasa por otro lado, pasa por el dialogo, por la intención de achicar grietas y diferencias, pero no voy a estar apoyando gente que no sea parte de mi partido” agregó y finalizó Dal Lago con la comunicación.